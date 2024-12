Erneut Klage gegen Biontech wegen Impfschäden abgewiesen

Sailer2020 schrieb 26.11.24, 14:55

Hej No_Nickname,

ich bin einer dieser Idioten. Einer, der alles in eine Karte setzt ...aktuell in meinem Fall auf BioNtech. Ja, ich weiß, die schlauen Börsenmedien predigen: Streuung, Streuung, Streuung! Aber für mich ergibt das keinen Sinn. Warum? Weil ich in meinen 28 Jahren an der Börse selten ein Chancen-Risiko-Verhältnis wie dieses erlebt habe.

Momentan halte ich, abgesehen von ein paar ETFs und Immobilien, alles in BioNtech. Und ja, ich bin mir bewusst, dass das für viele wie Wahnsinn klingt. Aber hör mal: Was bringt dir ein Verzehnfacher, wenn er nur 0,5% deines Portfolios ausmacht? Nichts. Du wirst weder reich, noch wird dein Leben dadurch aufregender.

Ich habe mich bewusst für Fokus entschieden und nicht für Hebel-Produkte . Seit zwölf Jahren lebe ich ausschließlich von der Börse und habe es so zu echtem Wohlstand gebracht. Der Schlüssel? Konzentration!

Warum also Biontech? Weil diese Firma nachweislich liefern kann. Sie haben nicht nur ein bahnbrechendes Produkt auf den Markt gebracht, sondern auch klug in Zukunftstechnologien investiert, wie in die AI-Firma InstaDeep. Ihr Cashbestand ist nahezu so hoch wie ihr Börsenwert, und ihre Pipeline in der Onkologie sieht verdammt vielversprechend aus. Ziel: Bis 2030 Marktführer im Bereich Krebsmedikamente. Und das Potenzial? Jenseits von 400 Milliarden Euro ... locker. Das ist mehr als eine Verzehnfachung.



Ich habe über den Sommer gekauft, jeden Rücksetzer genutzt ... ja, selbst die Restgelder aus Sparplänen meiner Kinder in BioNtech gesteckt und damit ein hohes sechsstelliges Anteil mit dem durchschnittlicher Einkaufskurs: 83 Dollar. Und weißt du was? Ich schlafe hervorragend dabei.



Mit 50 Jahren habe ich ein klares Ziel: Mit 53 durch sein. Diese Vision habe ich schon mit 35 formuliert, und Biontech wird es mir ermöglichen. Die Börse preist die Zukunft ein, und wenn der Durchbruch bei Krebsmedikamenten absehbar ist, reden wir über eine 200-Milliarden-Bewertung schon vorab... ich denke bis spätestens 2026



Klar, ich bin einer dieser Idioten, die sich konzentrieren, während die Masse streut. Aber die Masse wird auch nie reich. Die wirklich großen Vermögen entstehen nicht durch Streuung, sondern durch Fokus. Wer eine eigene Firma gründet und 100% in deren Erfolg steckt, streut schließlich auch nicht.



Natürlich muss man wissen, wo man steht. Nach fast drei Jahrzehnten Börsenerfahrung erkenne ich, wo das Risiko zu groß ist, und wo nicht. Und bei einer Firma mit dieser Cashquote, dieser Pipeline und diesem Management? Das Chancen-Risiko-Verhältnis ist einzigartig.



Beste Grüße

ein Idiot