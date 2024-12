Aktien Frankfurt Rekordjäger Dax nähert sich 20.000 Punkten Der Dax hat sich zum Wochenbeginn zu einem Rekordhoch aufgeschwungen. Mit in der Spitze 19.891 Punkten näherte sich der deutsche Leitindex am Montag der runden 20.000-Punkte-Marke stark an. Am frühen Nachmittag stieg das Börsenbarometer um 1,3 …