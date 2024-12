Understanding talent scarcity - AI & Equity (FOTO)

Eschborn (ots) - Neue Randstad-Studie zeigt: Beschäftigte mit Behinderung nutzen

KI, um Barrieren zu überwinden und ihre beruflichen Chancen zu verbessern.

Unternehmen sind gefordert, Nachholbedarf bei Chancengerechtigkeit und

Qualifizierung anzugehen



Wie kann Inklusion in der Arbeitswelt aktiv gefördert werden? Der neue globale

Randstad Report "Understanding Talent Scarcity: AI & Equity" zeigt, dass dabei

künstliche Intelligenz (KI) eine Schlüsselrolle spielen kann. Beschäftigte mit

Behinderung gehören zu den engagiertesten Nutzer:innen von KI und setzen die

Technologie ein, um Barrieren abzubauen, die Produktivität zu steigern und

beruflich voranzukommen. Doch es gibt deutliche Lücken in der Unterstützung

durch Unternehmen.





KI als Karriere-KatalysatorDie Studie liefert Zahlen zur KI-Nutzung durch Mitarbeitende mit Behinderung:- Mehr als die Hälfte (53 %) haben KI bei der Bewerbung für einen Job genutzt -deutlich mehr als die 27 % der nicht behinderten Kolleg:innen.- 55 % setzen KI am Arbeitsplatz als Sparringspartner ein, um Probleme zu lösen- verglichen mit nur 39 % der übrigen Mitarbeitenden. 51 % geben an, dassihnen KI damit bei ihrer beruflichen Rolle hilft.- 29 % nutzen KI täglich, und fast die Hälfte (47 %) empfinden ihren Job durchKI spannender.Trotz dieser Begeisterung sind Beschäftigte mit Behinderung bei derWeiterbildung oft auf sich allein gestellt: 55 % müssen externe Schulungennutzen, um ihre KI-Kompetenzen auszubauen - fast doppelt so viele wie beianderen Arbeitnehmenden (32 %).Inklusion als wirtschaftliche Notwendigkeit"KI bietet Unternehmen eine enorme Chance, um Barrieren abzubauen und Inklusionzu fördern. Doch dazu braucht es konkrete Maßnahmen, insbesondereSchulungsangebote für alle Mitarbeitenden", betont Verena Menne, Director GroupHR bei Randstad Deutschland: "Für 26 % der Beschäftigten mit Behinderung ist dasFehlen von Fortbildungen im Bereich KI ein Kündigungsgrund. Unternehmen, diehier gezielt investieren, verbessern nicht nur das Arbeitsklima und dieProduktivität, sondern auch ihre Attraktivität als Arbeitgeber."Barrieren am Arbeitsplatz bleiben ein ProblemNeben der Qualifizierung zeigt die Studie weiteren Nachholbedarf bei derChancengerechtigkeit:- Jede:r Zweite der befragten Beschäftigten mit Behinderung wünscht sich mehrUnterstützung beim Abbau von Barrieren (50 %).- 31 % von ihnen geben an, dass ihr Arbeitgeber dafür keine Maßnahmen ergriffenhat.- Über ein Drittel (39 %) haben im Laufe ihrer Karriere schon Diskriminierung