Kaum Bewegung erwartet nach Rekorden

so, 3. Versuch. Mal schaun ob`s klappt.Ist nun mal wieder soweit und ehrlich gesagt freu ich mich, dass Ihr zusammen entschieden habt, das unser gemütlicher Contest auch in 2025 weitergeht. Danach schauen wir weiter, denn eins wollen wir natürlich nicht: dass es eine langweilige Pflichtveranstaltung wird. Aber vorerst glaub ich, das diese total unterschiedliche Depot- und Dividendenvorstellungen schon viel zur Selbstdisziplin beitragen bzw. für stille Mitleser interessante Investitionsmöglichkeiten offenbaren.Der November wieder mal ein guter (vierstelliger) Monat mit 1.007,10€ Einkommen, was einem Plus von 11,6% vs. 2023 bedeutet. Und in Summe nach 11 Monaten haben sich 12.966,26€ angesammelt - immerhin 9,8% mehr als 2023.Damit kann ich gut leben.Jan 743,96€Feb 591,53€Mär 998,99€Apr 1052,11€Mai 2400,66€Jun 1635,18€Jul 1468,50€Aug 1032,50€Sep 996,94€Okt 1039,24€Nov 1007,10€Was Käufe/Verkäufe der letzten Wochen betrifft, so hab ich diese ja immer wieder beiläufig erwähnt. Schwerpunkt war BigTech und Growth - finde nämlich dass Werte wie Amazon, VISA, Alphabet, Accenture usw. jedem Depot gut stehn. Und speziell bei jüngeren Anlegern haben solche Unternehmen langfristig auch genügend Zeit, sich zu entfalten. Gestern kam dann noch als Ersatz für die verkaufte China Suntien das Unternehmen Hafnia dazu, welche im Dezember auch gleich was ausschütten. Da bin ich hier bei WO drüber gestolpert. Aber wie üblich bei Exoten - kleine dreistellige Summen um kein übermässiges Risiko einzugehen.btw - Gesamtperformance steht bei mir ja nicht im Vordergrund, aber ganz grob rechne ich da schon mit. Soll ja auf Dauer kein verlustgeschäft werden. Aber wegen laufenden Entnahmen und dann wieder Einzahlungen kann ich nur ca. 16-17% Rendite für dieses Jahr angeben. Was mir aber vollkommen reicht.TSMC +85%, Iron Mountain +83%, TTD +83%, KB Financial +81%, Seplat +70%Kumba Iron -41%, SQM -35%, Fortescue -35%, Orca -34%, RTL -31%Wie ersichtlich, zumeist Rohstoffwerte welche sich total schlecht entwickelt haben. Wobei bei den gewinnern noch Dividenden on top kommen, während bei den Verliereren die Dividende den Verlust schmälert.Und nun wie üblich meine bunte Flaggenparade:USStryker, Annaly, Gladstone Commercial, Gladstone Investment, Verizon, GIS, Texas Instruments, OHI, Abbott, Procter&Gamble, PSEC, Hercules Capital, Arbor RealtyBM2020 BulkersCANova ScotiaMUAlphaminGBBAT, Taylor WimpeyNLASMLFIUPMARNeuquen-BondGROPAPINInfosysBSBermudas-BondKRKB FinancialITIntesa SanpaoloBRPetrobrasDEDeka MegatrendsPABanco LantinoamericanaNGSeplatPuuhhh, scheint diesmal tatsächlich zu klappen.War vorhin schon auf 180 und wollte die Kiste gleich ganz ausschalten. Aber in diesen 25 Jahren hat man mit WO schon viel erlebt, musste viele Verschlimmbesserungen hinnehmen - also schaun wir mal großzügig über diese täglichen Nervereien weg und versuchen, das Beste draus zu machen. So, der nächste bitte.......VG Timburg