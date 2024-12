UBS stuft NOVO NORDISK auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Novo Nordisk mit einem Kursziel von 1100 dänischen Kronen auf "Neutral" belassen. Obwohl das Abnehmmittel Wegovy nun wieder gut verfügbar sei, zeige sich in den USA keine merklich steigende Nachfrage, schrieb Analyst Jo Walton in seinem am Montag vorliegenden Kommentar./ag/nasVeröffentlichung der Original-Studie: 02.12.2024 / 11:53 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.12.2024 / 11:53 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,24 % und einem Kurs von 103,1EUR auf Tradegate (02. Dezember 2024, 15:00 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Jo Walton

Analysiertes Unternehmen: NOVO NORDISK

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 1100

Kursziel alt: 1100

Währung: DKK

Zeitrahmen: 12m