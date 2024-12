"Kaufen!" – welches Kursziel für Tesla jetzt diese Analysten sehen

Es ist eine bemerkenswerte Kehrtwende: War Tesla in diesem Jahr zeitweise die gemessen an der seit dem Jahreswechsel erzielten Performance schlechteste Aktie im US-Gesamtmarktindex S&P 500, kann sie diesen mit einem Plus von rund 44 Prozent inzwischen deutlich outperformen.

Gegenüber ihrem 52-Wochen-Tief bei 138,80 US-Dollar haben sich die Anteile mehr als verdoppelt. Insbesondere die Wiederwahl von Ex-Präsident Donald Trump, dessen Nähe CEO Elon Musk im Wahlkampf suchte und dafür nun mit einem politischen Amt belohnt wird, beschleunigte die seit Ende April anhaltende Kurserholung.