Besser als DAX und MSCI World. 1 Aktie mit Dividenden seit 1949 und 3,8 % Rendite

Dividendenaristokraten besitzen zudem den Vorteil einer überwiegend stabileren Entwicklung, was Anlegernerven schont. Hinzu kommt, dass sie sich aufgrund ihrer Krisenresistenz langfristig oft sogar besser als verschiedene Indizes entwickeln.

Warren Buffett setzt häufig auf Dividendenaktien wie Coca-Cola oder Itochu , die ihre Ausschüttungen meist Jahr für Jahr erhöhen. Zwar achtet er stets an erster Stelle auf ihre operative Entwicklung, aber dennoch verstetigen Dividenden die Performance und bestätigen bei einer langfristig steigenden Tendenz die positiven Unternehmensergebnisse.

Ein Beispiel dafür ist die J. M.-Smucker-Aktie.

Viele beliebte Marken

Der amerikanische Lebensmittel- und Tierfutterhersteller wurde bereits 1897 gegründet und wird heute in fünfter Generation von der Familie Smucker geleitet. Mit der Sparte U. S. Retail Coffee gehört das Unternehmen unter anderem zu den größten Kaffeeverkäufern der Welt. Zu den bekannten Marken zählen beispielsweise Folgers, Dunkin und Café Bustelo.

Das zweitwichtigste Segment bildet U. S. Retail Pet Foods. Haustiere gehören für viele Menschen zur Familie, die einer guten Versorgung bedürfen. Smuckers bietet entsprechende Hunde- und Katzenfuttermarken.

Zum dritten Bereich (U. S. Retail Frozen Handheld and Spreads) gehören beispielsweise Produkte wie Erdnussbutter, Brotaufstriche und tiefgekühlte Früchte.

93,1 Prozent des Umsatzes erzielt J. M. Smucker in den USA, sodass der Konzern in den kommenden vier Jahren von Steuersenkungen profitiert. Steigende Importpreise wird er hingegen über die Verkaufspreise an seine Kunden weitergeben.

Solide Geschäftsentwicklung und gute Dividende

J. M. Smucker wächst nicht sehr schnell, dafür aber kontinuierlich und mit guter Profitabilität. So sind Umsatz und Gewinn zwischen 2015 und 2024 von 5.692 Millionen auf 8.178 Millionen US-Dollar beziehungsweise von 342,7 Millionen auf 743,8 Millionen US-Dollar gestiegen. Dabei erreichte die Gewinnmarge zuletzt annähernd 9,1 Prozent.

Ebenso stetig entwickelt sich die Dividende je Aktie, die der Konzern quartalsweise ausschüttet. J. M. Smucker zahlt sie bereits seit 1949 durchgängig und hat sie seitdem auch regelmäßig erhöht. Aktuell beträgt die Dividendenrendite 3,80 Prozent (02.12.2024).

Eigene Darstellung: Quelle: https://investors.jmsmucker.com/stock-info/dividend-history/default.aspx

Besser als DAX- und MSCI-World-Index

Notierte die J. M.-Smucker-Aktie im November 1994 noch bei etwa 10,28 US-Dollar, sind es heute 118 US-Dollar, was einer Performance von 1.048,2 Prozent entspricht. Für den DAX- und MSCI-World-Index waren es im gleichen Zeitraum hingegen etwa 852,5 Prozent beziehungsweise 492,9 Prozent Zuwachs (02.12.2024).

Während fast alle Aktien in der Krise zwischen 2000 und 2002 fielen, verdoppelte sich der J. M.-Smucker-Aktienkurs. In der Finanzkrise 2008 schüttete der Konzern zudem eine hohe Dividende aus, die leichte Kursrückgänge nochmals abmilderte.

Fazit: J. M. Smucker

Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis von 1,64 und einer Dividendenrendite von 3,80 Prozent sind J. M.-Smucker-Aktien derzeit immer noch moderat bewertet (02.12.2024). Den Lebensmittelkonzern zeichnen seine vielen bekannten Marken aus, die Kunden tagtäglich konsumieren.

Autor: Christof Welzel, wallstreetONLINE Redaktion

