Super Micro Computer - Aktie im Rampenlicht - 02.12.2024

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,28 % geändert.

Super Micro Computer, Inc. (Nasdaq: SMCI) (the “Company”), a Total IT Solution Provider for AI, Cloud, Storage, and 5G/Edge, today announced that the independent Special Committee formed by the Company’s Board of Directors has completed its review …

Bei den Einzelwerten geht es heute um BASF, Volkswagen, Auto1, MTU, Super Micro Computer und Boeing. Erik Kämper informiert über die Lage an den Märkten.

Täglich neue Höchststände bei Hightech-Aktien und in der Krypto-Welt. Es scheint so, als gäbe es auch in den Kneipen kein anderes Thema mehr. Erinnert uns Börsianer stark zurück ins Jahr 2000 zur sogenannten Tech-Bubble, als der Reichtum in schnellen Zeichnungen […]