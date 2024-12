Gerresheimer baut am Standort Skopje neue Produktionskapazitäten für Glasspritzen auf (FOTO)

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Gerresheimer Aktie Die Gerresheimer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,07 % und einem Kurs von 77,10 auf Tradegate (02. Dezember 2024, 15:36 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Gerresheimer Aktie um +5,52 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,99 %. Die Marktkapitalisierung von Gerresheimer bezifferte sich zuletzt auf 2,66 Mrd.. Gerresheimer zahlte zuletzt (2024) eine Dividende von 1,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,1600 %. Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 114,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 100,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 132,00EUR was eine Bandbreite von +29,95 %/+71,54 % bedeutet.

Düsseldorf / Skopje (ots) - Gerresheimer baut am Standort Skopje neueProduktionskapazitäten für Glasspritzen auf- Erweiterung des Standortes in der Republik Nordmazedonien um neueProduktionshalle für Glasspritzen- Gesamtinvestitionsvolumen von über 100 Mio. Euro- Rund 250 neue Arbeitsplätze für Fachkräfte aus der Region- Anlauf der Spritzenproduktion ab Ende 2024Gerresheimer, innovativer System- und Lösungsanbieter sowie globaler Partner fürdie Pharma-, Biotech- und Kosmetikbranche, erweitert mit einer neuen Werkshallefür Spritzen seine Produktionskapazitäten in Skopje, Nordmazedonien. Seit 2019produziert Gerresheimer an diesem Standort auf rund 14.600 m² Drug DeliverySysteme, Diagnostik- und Medizinprodukte aus Kunststoff. Mit der neuenWerkshalle kommen rund 7.600 m² Produktionsfläche für Glasspritzen hinzu. DasUnternehmen investiert in den Bau und die Ausstattung des neuen Gebäudes über100 Mio. EUR. Im Zug der Erweiterung des Standortes wird sich die Anzahl derMitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Skopje in den nächsten drei bis fünf Jahrenperspektivisch von rund 250 auf 500 Arbeitsplätze verdoppeln. Die neueWerkshalle in Skopje gehört zu den aktuell wesentlichen Projekten der globalenKapazitätserweiterungen im Bereich Drug Delivery Systeme bzw. Spritzen fürlangfristige Kundenverträge."Produktionskapazitäten für Kunststoff und Glas an einem Standort für eineeffiziente Produktion integrierter Lösungen für die Pharmaindustrie zu bündeln,ist ein weiterer Schritt in der Umsetzung unserer Unternehmensstrategie formulag", erläutert Dietmar Siemssen, CEO der Gerresheimer AG. "Unsere Kunden erhaltenvon uns als System- und Lösungsanbieter individuell zugeschnittene, vollintegrierte Lösungen. So liefern wir künftig auch ab Skopje beispielsweiseReady-to-fill-Spritzensysteme aus."Neue Spritzen-Produktionshalle für höchste AnsprücheDie neue Produktionshalle ist speziell für die Herstellung von Spritzen undanderen Primärpackmitteln aus Röhrenglas konzipiert. Die Gesamtfläche, darunterReinräume der Good Manufacturing Practice (GMP) Klassen C und D, umfasst rund7.600 m² - das entspricht in etwa der Größe eines Fußballfeldes. Die neue Hallebietet Platz für die von Gerresheimer eigens entwickelten und gefertigtenPräzisions-Glasformlinien sowie die spezifischen Assemblierungs- bzw.Ready-to-fill-Linien.Glas- und Kunststoffproduktion mit Wachstumsreserve an einem StandortSeit 2019 produziert Gerresheimer in Skopje auf rund 14.600 m², darunterReinräume der ISO-Klasse 7, 8 und 9, Drug Delivery Systeme sowie Diagnostik- undMedizinprodukte und -komponenten aus Kunststoff. Dazu gehört auch