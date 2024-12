Diplom-Kfm. Nico Niemeier verrät, warum Pflegeimmobilien eine nachhaltige Investition sind (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Hannover (ots) - In der heutigen Zeit ist eine private Altersvorsorgeunerlässlich, um den gewohnten Lebensstil auch im Ruhestand aufrechtzuerhalten.Diplom-Kaufmann Nico Niemeier, leidenschaftlicher Investor und ehemaligerBanker, hat sich darauf spezialisiert, seinen Kunden durch sichere und stabileImmobilieninvestitionen eine finanziell sorgenfreie Rente zu ermöglichen. Warumer insbesondere Pflegeimmobilien als empfehlenswerte Anlageoption betrachtet,erfahren Sie hier.Abteilungsleiter und Geschäftsführer stehen heute trotz hoher Einkommen oft voreiner zentralen Herausforderung: Die gesetzliche Rente wird nicht ausreichen, umihren gewünschten Lebensstandard im Ruhestand zu sichern. Das liegt nichtzuletzt am demografischen Wandel, der Deutschland eine immer älter werdendeBevölkerung und eine schrumpfende Gruppe von Beitragszahlern beschert. EinProblem, das viele Menschen ungern wahrhaben wollen - und für das es scheinbarunzählige Lösungsansätze gibt. "Es gibt viele Möglichkeiten, passives Einkommenzu generieren und die Rente aufzustocken - doch nur wenige davon sindtatsächlich stabil, nachhaltig und effektiv", erklärt Diplom-Kaufmann NicoNiemeier. "Viele Hochverdiener investieren in riskante Anlagen, weil sieglauben, dies gehöre einfach dazu. Die Wahrheit ist jedoch: Die Rente kann auchmit minimalem Risiko und gleichzeitig mit beeindruckender Rendite gestärktwerden.""Pflegeimmobilien sind der Schlüssel zu einer abgesicherten Rente", betont derUnternehmer weiter. "Leider ist diese Möglichkeit viel zu wenig bekannt - einUmstand, der nicht nur der finanziellen Zukunft vieler, sondern auch derGesellschaft insgesamt schadet, da Pflegeimmobilien einen erheblichen sozialenMehrwert schaffen." Mit umfassender Beratung und einem breitenDienstleistungsspektrum hat sich Nico Niemeier das Ziel gesetzt, Menschen zueiner sicheren Altersvorsorge durch Pflegeimmobilien zu verhelfen. SeinUnternehmen gründet sich auf seine langjährige Leidenschaft für Finanz- undVermögensplanung, die ihn seit Beginn seiner Karriere begeistert. Trotz einerfundierten Ausbildung bei der Deutschen Bank und einem betriebswirtschaftlichenStudium hatte er das Gefühl, noch mehr über privaten Vermögensaufbau lernen zumüssen. Deshalb übernahm er die Initiative und erarbeitete sich seinFinanzwissen selbst - mit dem Ergebnis zahlreicher erfolgreicher Investitionen.Getreu seinem Motto "Nur wer vorlebt, kann überzeugen" hat Nico Niemeiermittlerweile selbst einen hohen Bestand an zahlreichen Pflegeimmobilienaufgebaut, die ihm ohne zusätzlichen Zeitaufwand ein passives Einkommenbescheren - ohne diese Anlageform könnte er sich eine Altersvorsorge nicht mehr