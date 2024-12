Knaus Tabbert - wenn die Zuversicht zu groß wird

Eigentlich gute Produkte und im Kern sicherlich auch ein gutes Unternehmen – und dennoch stürzte die Aktie von Knaus Tabbert ab. Was war da los? Nun weiß die Börse: Die Einschätzungen des Managements waren zu optimistisch. Es folgen zwei Gewinnwarnungen, eine Umsatzprognosesenkung und personelle Veränderungen in der Führungsetage. Was tun? weiterlesen