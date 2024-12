Börsenstart USA - 02.12. - US Tech 100 stark +0,67 %

Der Dow Jones steht bei 44.834,38 PKT und verliert bisher -0,19 %.

Top-Werte: Amazon +2,55 %, Boeing +2,20 %, NVIDIA +2,20 %, Microsoft +1,78 %, Apple +1,77 %

Flop-Werte: Nike (B) -0,62 %, McDonald's -0,45 %, Verizon Communications -0,38 %, Honeywell International -0,36 %, Unitedhealth Group -0,23 %

Der US Tech 100 steht bei 21.044,58 PKT und gewinnt bisher +0,67 %.

Top-Werte: Super Micro Computer +14,37 %, Lam Research +5,06 %, Marvell Technology +4,60 %, Arm Holdings +4,25 %, The Trade Desk Registered (A) +3,88 %

Flop-Werte: Exelon -1,80 %, The Kraft Heinz Company -0,53 %, Starbucks -0,53 %, American Electric Power -0,53 %, CSX -0,44 %

Der S&P 500 bewegt sich bei 6.039,05 PKT und steigt um +0,12 %.

Top-Werte: Super Micro Computer +14,37 %, Norwegian Cruise Line +6,67 %, Lam Research +5,06 %, Carnival Corporation +4,76 %, Las Vegas Sands +4,36 %

Flop-Werte: Texas Pacific Land -3,58 %, PG&E Corporation -3,37 %, Target -2,08 %, Builders Firstsource -1,97 %, EQT -1,86 %