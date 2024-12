Erfolgreiches Social Media Recruiting für die Pflegebranche (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Hannover (ots) - Der Personalmangel in der Pflege lässt sich effizient bekämpfen- doch viele Pflegeunternehmen sind beim Recruiting methodisch nicht auf demneuesten Stand. Um für Aufklärung unter den Geschäftsführern der Pflegebranchezu sorgen, nahm Felix Hahnewald die Gelegenheit wahr, auf der diesjährigenLandesgruppenversammlung des Bundesverbands privater Anbieter sozialer Dienstee. V. Niedersachsen einen Fachvortrag zum Thema "Social Media Recruiting in derPraxis" zu halten. Welche Prinzipien der Recruiting-Experte dabei in denMittelpunkt stellte, erfahren Sie hier.Auch wenn das Statistische Bundesamt für die Pflegebranche aktuell einen Zuwachsbei den Beschäftigtenzahlen meldet, ist das sicherlich kein Grund, Entwarnung zugeben: Die Nachfrage übersteigt das Angebot nach wie vor erheblich und derBedarf wird in den kommenden Jahren weiter zunehmen. Ein gutes Zeichen istdieser Zuwachs aber trotzdem, denn der Arbeitsmarkt ist jedenfalls nicht - wieoft behauptet wird - komplett leer gefegt. Während aber manche Pflegeunternehmenihre offenen Stellen leicht besetzen können, haben andere große Schwierigkeiten,geeignete Fachkräfte zu finden. "Die Unternehmen konkurrieren um dieAufmerksamkeit der Bewerber und in diesem Wettbewerb hat nur derjenige guteKarten, der versteht, dass er mit den Methoden von gestern heute nichts mehrerreichen kann", sagt Felix Hahnewald, Geschäftsführer von FM Recruiting, einerMarke der FM Consulting GmbH. "Dabei gewinnt allerdings nicht das Unternehmenmit der schrillsten Kampagne, es geht vielmehr darum, ein authentisches Bild zuzeichnen und klar zu kommunizieren, welche Vorteile der Bewerber erwarten kann.""Nun ist Recruiting als Aufgabe ziemlich komplex und erfordert besonders imschwierigen Markt der Pflegekräfte die Unterstützung von Fachleuten. DiePflegeunternehmen müssen unseren Ansatz jedoch zumindest verstehen, denn derErfolg stellt sich nur durch eine echte Partnerschaft ein. Genau darum nutzenwir jede Möglichkeit für den brancheninternen Austausch, bei dem es letztlichdarum geht, die Qualität und Stabilität der Pflege in Deutschland langfristig zusichern", fügt sein Geschäftspartner Max Grinda hinzu. Mit FM Recruiting habensich die Experten auf Gesamtstrategien zur Lösung der Personalfrage in derPflegebranche spezialisiert. Dabei umfasst ihr Konzept neben durchdachtenKampagnen in den sozialen Medien, einer überzeugenden Karriereseite undMaßnahmen zur Steigerung der Arbeitgeberattraktivität, auch Systeme zu