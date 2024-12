Super Micro Computer - Geht die Aktie jetzt wieder durch die Decke?

Das IT-Unternehmen erklärte, es habe alle Empfehlungen des Ausschusses umgesetzt und die Suche nach einem neuen Finanzvorstand eingeleitet. Bis ein Nachfolger ernannt werde, bleibe David Weigand weiterhin im Amt, so Super Micro Computer.

Zudem bekräftigte das Unternehmen, dass keine Korrekturen an den gemeldeten Finanzzahlen erforderlich seien. Ist jetzt wieder alles in Ordnung und die Aktie kann an die alten Erfolge wieder anknüpfen?

Tipp aus der Redaktion London, NYSE oder NASDAQ: Über SMARTBROKER+ handeln Sie direkt an 29 Handelsplätzen und können somit attraktiven Spreads und einer größeren Titelauswahl profitieren. London, NYSE oder NASDAQ: Über SMARTBROKER+ handeln Sie direkt an 29 Handelsplätzen und können somit attraktiven Spreads und einer größeren Titelauswahl profitieren. Entdecken Sie jetzt die Trading-Welt von SMARTBROKER+

Super Micro Computer ist dank seiner Direct Liquid Cooling-Technologie und seinen umfangreichen IT-Lösungen hervorragend positioniert, um von der steigenden Nachfrage nach KI-Infrastruktur zu profitieren. Ein bedeutender Indikator dafür ist die Partnerschaft mit Nvidia. Die Frage dabei ist allerdings, ob der Umfang der Zusammenarbeit mit dem KI-King immer noch so groß ist, wie vor den Bilanzzweifeln bei SMCI.

Während SMCI um seine Glaubwürdigkeit kämpfte, machten Gerüchte die Runde, dass Nvidia ausstehende Aufträge stornieren und zukünftige Aufträge anderweitig vergeben würde. Bislang ist es allerdings nur bei den Gerüchten geblieben. Daher werden wohl erst die Zahlen die zukünftigen Zahlen von Super Micro Computer zeigen, ob Nvidia überhaupt auf die Situation reagiert hat.

Mein Tipp: Mutiger Anleger spielen kurzfristig bei der Aktie von SMCI mit. Allerdings sollte dabei bedacht werden, dass die Amerikaner noch nicht alle Probleme aus dem Weg geräumt haben. Noch immer stehen Finanzberichte aus und sollten die noch einmal verschoben werden, dann bricht die Aktie auch wieder zweistellig ein. Wer jetzt auf den Zug aufspringt, der muss die Nachrichtenlage rund um SCMI genau im Auge haben.

Nach Nvidia: 5 KI-Revolutionäre aus der zweiten Reihe! Favoriten für die nächste Aufwärtswelle: Jetzt kostenlosen Report sichern!

Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

Die wallstreetONLINE Börsenlounge ist ein beliebtes YouTube-Format, das sich auf das Thema Börse und Finanzen spezialisiert hat. Die Börsenlounge wird von der Online-Finanzplattform wallstreetONLINE produziert und bietet den Zuschauern eine informative und unterhaltsame Show, die sich mit aktuellen Marktentwicklungen, Investitionstipps und Finanzthemen befasst. Täglich um 12 Uhr @wallstreetonlineTV

Übrigens: Zum Musterdepot der Börsenlounge geht es hier lang!