Lanxess - Aktie im Rampenlicht - 02.12.2024

Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,34 % geändert.

Der Dax hat sich zum Wochenbeginn zu einem Rekordhoch aufgeschwungen. Mit in der Spitze 19.891 Punkten näherte sich der deutsche Leitindex am Montag der runden 20.000-Punkte-Marke stark an. Am frühen Nachmittag stieg das Börsenbarometer um 1,3 …

Der Hedgefonds-Star David Einhorn ist bei einem deutschen Unternehmen eingestiegen. Die Aktien haussieren nach Bekanntwerden der Beteiligung.

Die US-Bank JPMorgan hat Lanxess mit einem Kursziel von 23 Euro auf "Underweight" belassen. Die Gewinne und Bewertungen der zyklischen europäischen Chemieunternehmen blieben niedrig und die Konjunkturaussichten auch angesichts möglicher US-Zölle …