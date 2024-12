DAX und TecDAX glänzen: Überraschende Gewinner und Verlierer des Tages

Entwicklung der Indizes

DAX Topwerte

DAX Flopwerte

MDAX Topwerte

MDAX Flopwerte

SDAX Topwerte

SDAX Flopwerte

TecDAX Topwerte

TecDAX Flopwerte

Dow Jones Topwerte

Dow Jones Flopwerte

S&P 500 Topwerte

S&P 500 Flopwerte

Am heutigen Handelstag zeigen die großen Aktienindizes ein gemischtes Bild. Der deutsche Leitindex DAX verzeichnet einen Anstieg von 1,05% und steht aktuell bei 19.849,08 Punkten, was auf eine positive Marktstimmung hinweist. Im Gegensatz dazu verzeichnen der MDAX und der SDAX leichte Verluste. Der MDAX fällt um 0,17% auf 26.255,61 Punkte, während der SDAX um 0,47% auf 13.489,40 Punkte nachgibt. Der TecDAX hingegen kann sich im Plus behaupten und steigt um 0,54% auf 3.448,58 Punkte. Dies deutet darauf hin, dass Technologieaktien heute stärker nachgefragt sind. Auf der anderen Seite des Atlantiks zeigt der Dow Jones eine leichte Abwärtsbewegung und verliert 0,27%, was ihn auf 44.796,20 Punkte bringt. Der S&P 500 hingegen kann einen leichten Zuwachs von 0,19% verzeichnen und steht bei 6.043,63 Punkten. Insgesamt zeigen die heutigen Bewegungen der Indizes eine differenzierte Marktentwicklung, wobei insbesondere der DAX und der TecDAX positive Akzente setzen, während der Dow Jones und die Nebenwerteindizes in Deutschland leichte Verluste hinnehmen müssen.Die DAX-Topwerte zeigen eine positive Entwicklung, angeführt von Münchener Rück mit einem Anstieg von 2.85%.BMW folgt mit 2.71%, während Siemens mit 2.46% ebenfalls im Plus liegt.Im Gegensatz dazu verzeichnen die DAX-Flopwerte negative Veränderungen. Volkswagen (VW) Vz liegt bei -0.30%, MTU Aero Engines bei -0.40% und Bayer schließt mit einem Minus von -0.59%.Im MDAX stechen die Topwerte hervor, insbesondere Lanxess mit einem beeindruckenden Anstieg von 10.31%. Fresenius Medical Care und Gerresheimer folgen mit 3.61% und 3.41%.Die MDAX-Flopwerte zeigen hingegen deutliche Rückgänge. PUMA fällt um -2.87%, K+S um -4.10% und Delivery Hero verzeichnet den stärksten Rückgang mit -10.51%.Die SDAX-Topwerte präsentieren sich stabil, angeführt von AUTO1 Group mit 4.58%. NORMA Group und Alzchem Group folgen mit 4.44% und 3.52%.Die Flopwerte im SDAX zeigen ebenfalls negative Tendenzen. SUESS MicroTec fällt um -4.19%, Elmos Semiconductor um -5.48% und Nagarro mit -6.42% hat den stärksten Rückgang.Im TecDAX sind die Topwerte SAP mit 2.38%, Eckert & Ziegler mit 1.87% und AIXTRON mit 1.79% zu verzeichnen.Die TecDAX-Flopwerte sind identisch mit den SDAX-Flopwerten, wobei SUESS MicroTec um -4.19%, Elmos Semiconductor um -5.48% und Nagarro um -6.42% fallen.Im Dow Jones führen Boeing mit 2.86%, gefolgt von Amazon mit 1.71% und Microsoft mit 1.56% die Liste der Topwerte an.Die Flopwerte im Dow Jones zeigen negative Entwicklungen, mit McDonald's und JPMorgan Chase, die beide bei -1.22% liegen, sowie Amgen mit -1.50%.Die Topwerte im S&P 500 werden von Super Micro Computer mit 21.17% angeführt, gefolgt von Lam Research mit 6.19% und Norwegian Cruise Line mit 5.67%.Die Flopwerte im S&P 500 zeigen ebenfalls Rückgänge, mit ONEOK bei -3.06%, Williams Companies bei -3.12% und Targa Resources mit -4.49%.