Die Turbulenzen in Frankreich gehen weiter, nachdem Premierminister Barnier einen Trick anwendet, aber dafür wahrscheinlich aus dem Amt fliegen wird - der Dax dagegen mit allerbester Laune und einem neuen Allzeithoch, nachdem in Frankreich zwischenzeitlich eine Einigung in Frankreich möglich schien. Bei VW beginnen mit den Streiks die "Chaostage" - die deutsche Indutrie, das haben neue Daten einmal mehr gezeigt, liegt am Boden. Dazu kommt nun noch die Zoll-Drohung von Trump - sie trifft Deutschland, Europa und China in einer ohnehin miserablen ökonomischen Situation! In Europa wird diese Situation sichtbar nicht zuletzt beim Euro - die EZB dürfte gezwungen sein, mit stärkeren Zinssenkungen den Euro "zu opfern", um der maroden Wirtschaft der Eurozone Rückenwind zu geben..

Das Video "Frankreich, VW: Chaostage! Aber Dax mit Allzeithoch..!" sehen Sie hier..

Marktgeflüster Teil 2:

https://www.youtube.com/watch?v=xnTN4Q-cVkE