Lunex DEX sammelt 3 Mio. Dollar, Kaspa und Chainlink steigern Investorenprofite

Kaspa und Chainlink sind Vorreiter in ihren jeweiligen Bereichen der Blockchain-Innovation, und beide haben im Jahr 2024 weiter an Popularität gewonnen. Kaspa (KAS) erregt weiterhin Aufsehen mit seinem Fokus auf schnelle, skalierbare Blockverarbeitung durch seine einzigartige blockDAG-Architektur, während Chainlink (LINK) Smart Contracts mit realen Daten verbindet und so eine breite Palette dezentraler Anwendungen ermöglicht.

In der Zwischenzeit hat Lunex Network ($LNEX) bei seinem Presale eine dominierende Stellung eingenommen, und die Händler strömen aus allen Teilen der Welt herbei. Was ist also so besonders an diesem neuen Protokoll?

Kaspa (KAS) modernisiert Netzwerk mit Mempool-Design

Die Kaspa (KAS) hat ihr Netzwerk mit einem neuen Mempool-Design aufgerüstet, das es der Kaspa (KAS) ermöglicht, auch bei starker Nachfrage hochfrequente Transaktionen zu verarbeiten. Diese Verbesserung steigert die Effizienz der Transaktionsverarbeitung erheblich und stellt einen wichtigen Meilenstein in der technologischen Entwicklung der Kaspa (KAS) dar. Diese entscheidende Designänderung hat dazu geführt, dass der Kurs von Kaspa (KAS) im letzten Monat um 25% gestiegen ist, was das wachsende Vertrauen in die Fortschritte des Netzwerks widerspiegelt.

Chainlink (LINK) schließt Partnerschaft mit Microsoft und Banco Inter

Chainlink hat sich mit Microsoft und Banco Inter zusammengetan, um die zweite Phase der brasilianischen digitalen Zentralbankwährung (CBDC), Drex, voranzutreiben. Durch die Integration des Cross-Chain Interoperability Protocol (CCIP) von Chainlink sollen die Fähigkeiten des Netzwerks drastisch verbessert werden. Diese Initiative verbindet die Drex-Blockchain mit globalen Finanzsystemen und rationalisiert Transaktionen in der Lieferkette unter Verwendung von tokenisierten Vermögenswerten wie dem elektronischen Frachtbrief (eBoL).

Chainlink (LINK) hat im letzten Monat einen kolossalen Wertzuwachs von über 50 % verzeichnet, was das Vertrauen der Anleger in diese Partnerschaften und deren Nutzen für das Chainlink (LINK)-Ökosystem signalisiert.

Lunex Network liefert leistungsstarke Handelswerkzeuge

Lunex Network ($LNEX) entwickelt sich zu einer transformativen Kraft im dezentralen Finanzwesen. Sein fortschrittliches Smart-Contract-System ermöglicht nahtlose Swaps über mehr als 50.000 Vermögenswerte und bietet schnelle Ausführungsgeschwindigkeiten und minimale Gasgebühren. Die Plattform beseitigt auch Drittanbieter-Wallet-Verbindungen und Risiken der Datenexposition.

Fortgeschrittene Trader werden von Lunex Pro profitieren, das eine Reihe leistungsstarker Tools für den fortgeschrittenen Handel bietet. Dieser Premium-Service ermöglicht es Händlern, mit detaillierten Datenanalysen, benutzerdefinierten Handelsstrategien und der Ausführung schnelle und präzise Trades zu tätigen.

Das Herzstück der Plattform ist $LNEX, ein Token, der auf Stabilität und langfristiges Wachstum ausgelegt ist. Sein gedeckeltes Angebot von 8 Milliarden Token führt einen deflationären Aspekt ein, der den Wert steigern könnte, wenn die Akzeptanz steigt. Über das potenzielle Preiswachstum hinaus erhalten Inhaber von $LNEX-Token 18 % der Plattformgewinne aus Transaktionsgebühren, was einen Anreiz für nachhaltige Investitionen schafft und gleichzeitig das Ökosystem des Netzwerks unterstützt.

Investoren drängeln sich um die Teilnahme am Lunex Network Presale

Lunex Network ($LNEX) zieht mit seinem ICO große Aufmerksamkeit auf sich. Die Token sind derzeit für eine begrenzte Zeit für 0,0033 $ erhältlich. Analysten erwarten, dass der Wert des nativen Tokens aufgrund seines fortschrittlichen Nutzens und seiner innovativen Funktionen vor der Markteinführung um steigen wird . Im DeFi-Bereich stellt Lunex Network ($LNEX) eine einmalige Gelegenheit dar, riesige Renditen zu erzielen.

