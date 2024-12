Intel springt dynamisch an

Hauptauslöser für den steilen Kursanstieg am Montag bei Intel dürfte jedoch das Hinschmeißen des bisherigen CEO Pat Gelsinger sein, wie Intel mitteilte. Vorläufig sollen Finanzvorstand David Zinsner und Michelle Johnston Holthaus als Co-CEOs die Leitung des Unternehmens übernehmen. Holthaus sei außerdem in die neu geschaffene Position des CEO von Intel Products berufen worden.

Für einen erfolgreichen Anstieg zunächst an die Novemberhochs bei 26,43 US-Dollar muss die Intel-Aktie unbedingt das Vorwochenhoch bei 25,57 US-Dollar knacken. Im Erfolgsfall könnte darüber sogar eine weitere Kaufwelle bis an den EMA 200 im Rahmen einer fünfwelligen Impulswelle sowie der Kursmarke von 28,20 US-Dollar lauern und sich für ein entsprechendes Long-Investment anbieten. Auf der Unterseite dürften erst Notierungen unterhalb von 23,50 US-Dollar bärische Begehrlichkeiten aufdecken und zu Verlusten in den Bereich zwischen 21,65 und 22,00 US-Dollar führen. Bis auf Weiteres sind derartige Kursmuster aber nicht zu erkennen, weshalb aktuell die Aufwärtsvariante favorisiert wird.