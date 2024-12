BMW versucht Turnaround

Die Unterstützungszone und ein ehemaliges Doppeltief aus 2022 hat die BMW-Aktie stabilisiert, in einem ersten Schritt konnte der 50-Tage-Durchschnitt bei 72,52 Euro im gestrigen Handel angesteuert werden. Aber erst, wenn ein untergeordneter und seit Ende September bestehender Abwärtstrend fällt, dürfte größeres Kurspotenzial an 77,98 und darüber womöglich 81,28 Euro freigesetzt werden. Dementsprechend gilt es für einen Folgeanstieg noch einen Ausbruch über 74,45 Euro abzuwarten, ehe wieder neuerliche Long-Positionen riskiert werden. Anderenfalls drohen in den nächsten Tagen Abschläge auf 69,56 Euro. Die Wahrscheinlichkeit für einen Test der Jahrestiefs bei 65,26 Euro würde nach aktuellem Kenntnisstand unterhalb eines Preisniveaus von 67,48 Euro sichtlich zunehmen.

Trading-Strategie: