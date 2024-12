So viele Bitcoins hält MicroStrategy jetzt

In einem am Montag veröffentlichten Bericht teilte MicroStrategy mit, dass es vom 25. November bis zum 1. Dezember 15.400 Bitcoin für einen Durchschnittspreis von 95.976 US-Dollar je Token gekauft hat, einschließlich Gebühren und Auslagen. Das geht aus einer Einreichung bei der US-Börsenaufsicht Securities and Exchange Commission hervor.

Nach Angaben des Benchmark-Analysten Mark Palmer besitzt MicroStrategy jetzt etwa 402.100 Bitcoin im Wert von 38,4 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen zahlte einen Durchschnittspreis von 58,263 US-Dollar pro Coin.