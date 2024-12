Habona erzielt Überschuss im Verkauf

Unverwüstlich auch in herausforderndem Marktumfeld – Nahversorgungszentrum Osterhofen. Foto: Thorsten Gerbig

Die Habona Invest Gruppe hat für ihren gemeinsam mit der Hamburger Service-KVG IntReal International Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH aufgelegten offenen Immobilien-Publikumsfonds einen Nahversorger verkauft. Käufer ist ein Family Office, welches durch die DIR Deutsche Investment Retail GmbH im Rahmen eines Individualmandates beraten wurde.

Weitere wichtige Fakten zum Verkauf:

Immobilienkonzept : Der langfristig an den Ankermieter Edeka vermietete Lebensmittelmarkt aus dem Jahr 2020 umfasst eine Verkaufsfläche von rund 2.450 m². Der moderne Vollsortimenter setzt mit seinem kundenorientierten Konzept und seiner hochwertigen Gestaltung starke Akzente im lokalen Markt. Ergänzt wird das Angebot durch einen Backshop mit Sitz-Café und Außenbestuhlung. Für die Kunden stehen 114 ebenerdige, großzügig angelegte PKW-Stellplätze zur Verfügung.

: Der langfristig an den Ankermieter Edeka vermietete Lebensmittelmarkt aus dem Jahr 2020 umfasst eine Verkaufsfläche von rund 2.450 m². Der moderne Vollsortimenter setzt mit seinem kundenorientierten Konzept und seiner hochwertigen Gestaltung starke Akzente im lokalen Markt. Ergänzt wird das Angebot durch einen Backshop mit Sitz-Café und Außenbestuhlung. Für die Kunden stehen 114 ebenerdige, großzügig angelegte PKW-Stellplätze zur Verfügung. Objekthistorie: Das Objekt wurde durch den Habona Nahversorgungsfonds Deutschland ursprünglich als Projektentwicklung erworben und verlässt nach rund 3 Jahren aktiver Bewirtschaftung den Fonds. Der Verkaufspreis liegt leicht über dem aktuellen Verkehrswert und stellt die adäquate Bewertung sowie die hohe Marktgängigkeit der Fondsobjekte auch in einem unverändert herausfordernderen Marktumfeld unter Beweis. Der erzielte Verkaufserlös dient dabei vollständig der Unterstützung des Liquiditätsmanagements.

Die Habona Invest Gruppe wurde bei dem Verkauf von Blank Real Estate sowie rechtlich durch die Kanzlei Menzold Bezler begleitet. Die Käuferin wurde rechtlich durch SOZELIO Rechtsanwälte, Nürnberg, vertreten.

Habona Research Center

Der Verkauf der Nahversorgungsimmobilie wurde durch das Habona Research Center eng begleitet. Seit Gründung der Habona wurden von den Standortexperten rund 3.000 Objekte im internen wie auch externen Kundenauftrag begutachtet. Dank der in der Branche einzigartigen Angebotsdatenbank mit über 6.000 Datensätzen in Verbindung mit der Geoinformationssoftware der GfK hat die Habona bisher rund 300 An- und 100 Verkäufe getätigt.

Disclaimer

Dies ist eine Marketing-Anzeige, die von der Habona Invest Consulting GmbH verfasst wurde, einem Unternehmen der Habona Gruppe, die mit der Investmentstrategie der Habona Invest GmbH betraut ist. Sie dient nicht der Anlagevermittlung oder Anlageberatung. Datenquelle ist Habona, soweit keine anderen Quellen angegeben wurden.

Über Habona Invest

Die Habona Invest GmbH ist ein auf Nah- und Grundversorgung spezialisierter Investment- und Asset Manager mit Sitz in Frankfurt am Main sowie weiteren Standorten in Bozen und Hamburg. Das Unternehmen bietet Privat- und institutionellen Anlegern Beteiligungsmöglichkeiten in Assetklassen, die der nicht-zyklischen Deckung von Grundbedürfnissen dienen.