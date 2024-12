Zscaler bleibt in den Erwartungen – Aktie rutscht ab

Für das Quartal, das am 31. Oktober endete, meldete die Cloud-basierte Cybersicherheitsplattform einen Non-GAAP-Gewinn pro Aktie von 0,77 US-Dollar gegenüber der Konsensschätzung von 0,63 US-Dollar. Es meldete einen Umsatz von 628 Millionen US-Dollar, der über der Konsensschätzung von 605,55 Millionen US-Dollar lag. Der Quartalsumsatz stieg im Jahresvergleich um 26 Prozent. Der prognostizierte Gewinn pro Aktie für das zweite Quartal 2025 lag um einen Cent unter den Erwartungen der Analysten.

Tipp aus der Redaktion SMARTBROKER+ verlost einen ganzen Bitcoin! Einfach kostenlose Wallet eröffnen, Kryptos nach Wahl traden und automatisch an der Verlosung teilnehmen. Die Aktion läuft vom 01.12.24 bis zum 26.12.2024. Jetzt mitmachen und mit etwas Glück ein Vermögen gewinnen! SMARTBROKER+ verlost einen ganzen Bitcoin! Einfach kostenlose Wallet eröffnen, Kryptos nach Wahl traden und automatisch an der Verlosung teilnehmen. Die Aktion läuft vom 01.12.24 bis zum 26.12.2024. Jetzt mitmachen und mit etwas Glück ein Vermögen gewinnen! Mehr erfahren

Für das laufende Quartal erwartet Zscaler einen Umsatz zwischen 633 und 635 Millionen US-Dollar, wobei der Mittelwert knapp über dem Konsens von 633,8 Millionen US-Dollar liegt. Das Unternehmen erwartet einen bereinigten Gewinn pro Aktie von 0,68 bis 0,69 US-Dollar, was knapp unter der Marktschätzung von 0,70 US-Dollar liegt.

Zscaler erhöhte seine Umsatzerwartung für das Gesamtjahr 2025 auf 2,62 bis 2,64 Milliarden US-Dollar, gegenüber der vorherigen Prognose von 2,6 bis 2,62 Milliarden US-Dollar.

"Die Kombination von Zero Trust und KI schafft aufregende neue Möglichkeiten, für die wir mit unserer großen und expandierenden Plattform gut aufgestellt sind", sagte CEO Jay Chaudhry. "Mit unserer Kundenbindung, der weltweit größten Cybersecurity-Cloud und einer hochentwickelten Go-to-Market-Maschine treiben wir ein starkes Wachstum voran."

Zscaler hob auch die jüngsten Integrationen mit den Cybersicherheitsunternehmen CrowdStrike und Okta sowie die Ernennung von Adam Geller zum Chief Product Officer hervor. Geller war zuvor bei Palo Alto Networks tätig. Remo Canessa, Chief Financial Officer von Zscaler, geht nach fast acht Jahren in dieser Position in den Ruhestand.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

Die Zscaler Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -7,72 % und einem Kurs von 183,5EUR auf Tradegate (03. Dezember 2024, 09:15 Uhr) gehandelt.

So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 191,77 $ , was einem Rückgang von +-0,56% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer