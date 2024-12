Chance von 77,66 Prozent p.a.!

Die Entwicklung des Elektroautomarktes verläuft langsamer als erwartet, was zu Verzögerungen bei geplanten Investitionen führt. Dies trifft auch Infineon, nachdem der deutsche Halbleiterhersteller einen Großteil seiner Produkte auf den Markt für Elektroautos ausgerichtet hat. Dieser Markt entspannte sich jüngst ein wenig, da der Infineon-Mitbewerber Analog Devices die Marktteilnehmer mit seinen Quartalszahlen am Dienstag letzter Woche positiv überraschen konnte. Analog Devices verzeichnete einen Umsatzrückgang, der um fast 10 Prozent geringer ausfiel als befürchtet. Auch die Sorgen über die Zollerhöhung in den USA waren etwas überzogen. Die Aktionäre der europäischen Chipproduzenten konnten ein wenig aufatmen, nachdem die befürchteten Zölle seitens der USA in der Amtszeit von Donald Trump wahrscheinlich pragmatischer ausfallen werden, als befürchtet.

Nach einem ausgeprägten Kursabschwung, der durch den Einmarsch Russlands in die Ukraine ausgelöst wurde, konnte sich der Aktienkurs von Infineon wieder stabilisieren. In weiterer Folge wurde Anfang April 2023 eine Seitwärtsrange ausgebildet, die aktuell noch immer intakt erscheint. Die Range wird von der Unterstützung bei 27,50 Euro und dem Widerstand bei 38,52 Euro begrenzt. Der letzte Test des Unterstützungsniveaus bei 27,50 Euro erfolgte grob am 6. November 2024. Danach hellte sich die schlechte Stimmung am Markt für Elektroautos ein wenig auf und der Kurs konnte sich vom partiellen Tief in Summe um 10,25 Prozent erholen. Aktuell wird der Widerstand bei 31,00 Euro getestet. Beobachter des Automobilmarktes sehen aber die nächsten Quartale permanenten Druck zur Redimensionierung der Produktionskapazitäten, was auch das Aufwertungspotenzial bei der Aktie von Infineon beschränken sollte. Es ist sogar fraglich, ob der Kurs innerhalb der kommenden 80 Tage die Obergrenze der Seitwärtsrange bei 39,52 Euro testen wird. Ein Test des Widerstandes bei 43,85 Euro erscheint aus heutiger Sicht als kaum wahrscheinlich. Es könnte eine Fortsetzung der Seitwärtsentwicklung folgen, wodurch auch die Unterstützung bei 25,64 Euro nicht durchbrochen werden sollte.