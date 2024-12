Starke Aussichten für Marvell – Kooperation mit Amazon vertieft

Die Analysten sind sehr zuversichtlich für Marvell . Das Unternehmen bietet Halbleiterlösungen für Dateninfrastrukturen an und hat vor der Veröffentlichung seiner Quartalszahlen die Vertiefung seiner Kooperation mit Amazons Rechenzentren kundgegeben.

Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Amazon.com Inc.!

Wells Fargo ist der Ansicht, dass die Dynamik von Marvell im Bereich Data Center weiterhin einen wichtigen fundamentalen Aufwärtstrend darstellt und die Bewertung unterstützt.

"Angesichts der Dynamik der künstlichen Intelligenz und der Anzeichen für eine Erholung in den traditionellen Märkten (Nearline-Festplatten, Allzweckserver, Speicher) halten wir ein KGV von 30 für angemessen." Derzeit liegt das KGV bei rund 21.

In den letzten 2 Jahren hat Marvell die EPS-Schätzungen in 63 Prozent der Fälle und die Umsatzschätzungen in 75 Prozent der Fälle übertroffen.

In den letzten 3 Monaten wurden die EPS-Schätzungen 2 Mal nach oben und 1 Mal nach unten revidiert. Bei den Umsatzschätzungen gab es 21 Korrekturen nach oben und 3 nach unten.

Laut Deutsche Bank Research "erwarten wir für einen starken Bericht, der von säkularen Katalysatoren und einer stetigen zyklischen Erholung im Bereich Carrier/Enterprise Networking angetrieben wird, wobei sich diese Richtungstrends auch im nächsten Quartal fortsetzen werden."

Tipp aus der Redaktion SMARTBROKER+ verlost einen ganzen Bitcoin! Einfach kostenlose Wallet eröffnen, Kryptos nach Wahl traden und automatisch an der Verlosung teilnehmen. Die Aktion läuft vom 01.12.24 bis zum 26.12.2024. Jetzt mitmachen und mit etwas Glück ein Vermögen gewinnen! SMARTBROKER+ verlost einen ganzen Bitcoin! Einfach kostenlose Wallet eröffnen, Kryptos nach Wahl traden und automatisch an der Verlosung teilnehmen. Die Aktion läuft vom 01.12.24 bis zum 26.12.2024. Jetzt mitmachen und mit etwas Glück ein Vermögen gewinnen! Mehr erfahren

Zusammenarbeit mit Amazon ausgebaut

Die Aktien von Marvell Technology stiegen im nachbörslichen Handel um rund 6 Prozent, da das Unternehmen seine strategische Zusammenarbeit mit Amazon Web Services (AWS) erweitert hat.

Das Unternehmen stimmte außerdem zu, bis zu 4,18 Millionen Aktien an eine Tochtergesellschaft von Amazon Web Services auszugeben.

Die Vereinbarung zwischen Marvell und AWS umfasst Halbleiter für Rechenzentren, sowie die Bereitstellung von kundenspezifischen KI-Produkten.

"Die Stärkung unserer Partnerschaft mit AWS ist ein bedeutender Meilenstein für Marvell und vertieft unsere langjährige Beziehung in den Bereichen Cloud Computing und Halbleiter für Rechenzentren", sagte Matt Murphy, Chairman und CEO von Marvell.

Die Aktie ist in diesem Jahr bisher um rund 60 Prozent gestiegen.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion