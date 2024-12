Nicht immer nur MicroStrategy – auch diese Bitcoin-Aktien sind einen Blick wert!

Tipp aus der Redaktion: Der Wahlsieg von Donald Trump hat die Weichen für eine Jahresendrallye gestellt. Wer jetzt auf die richtigen Werte setzt, kann in den kommenden drei Monaten so richtig abräumen. Welche fünf besonders aussichtsreich sind, erfahren Sie in unserem kostenlosen Spezialreport!

Am Montag waren das vor allem Bitcoin-Miner CleanSpark, der nach Börsenschluss Einblick in sein Geschäftsergebnis gegeben hat, sowie Marathon Digital, das neue Wandelanleihen zum Kauf von Bitcoin emittiert hat.

Miner CleanSpark enttäuscht mit seinem Geschäftsbericht

Für die Aktie von CleanSpark senkten die Anleger in der US-Nachbörse ihren Daumen. Die Anteile fielen nach 5,4 Millionen gehandelten Stücken um 3,6 Prozent, nachdem das Unternehmen mit seinen Zahlen nicht überzeugen konnte.

Zwar kletterten die Erlöse gegenüber dem Vorjahresquartal um 125 Prozent auf 379,0 Millionen US-Dollar, doch die Analystenschätzungen wurden damit um 6,7 Millionen US-Dollar verfehlt. Das führte auch zu einem unter den Erwartungen liegenden Gesamtjahresergebnis.

Dieses wurde vorab auf einen Fehlbetrag (nach standardisierter Rechnungslegung GAAP) von -0,60 US-Dollar pro Aktie getippt. CleanSpark landete jedoch 9 Cent darunter. Insgesamt verzeichnete der Bitcoin-Miner einen Verlust in Höhe von 145,8 Millionen US-Dollar, was gegenüber dem Vorjahr einen um etwa 6,5 Millionen US-Dollar höheren Fehlbetrag bedeutet.

Höhere Verluste als im Vorjahr, aber kein Grund zur Sorge

Die höheren Verluste gehen einerseits auf das Konto höherer Schürfkosten nach dem Bitcoin-Halving im April sowie der Kapazitätsausweitung des Unternehmens. CleanSpark hat seine zur Verfügung stehende Rechenleistung mit einem Zuwachs von 423 Megawatt auf insgesamt 726 Megawatt mehr als verdoppelt.

Trotz der Verluste besteht kein Grund zur Sorge um die finanzielle Tragfähigkeit des Unternehmens. Seine Reserven hat CleanSpark mit 122,2 Millionen US-Dollar in bar angegeben. Dazu kommen 8.049 Bitcoin, die zum Ende des Berichtszeitraumes am 30. September 509,5 Millionen US-Dollar wert waren und nach dem Bullensturm der vergangenen Wochen entsprechend stark an Wert gewonnen haben. Diesen Assets stehen Verbindlichkeiten in Höhe von rund 202 Millionen US-Dollar gegenüber.

Marathon Holding kopiert MicroStrategy

Nach dem gewaltigen Börsenerfolg von MicroStrategy ist Mitbewerber Marathon Digital – eigentlich ein Bitcoin-Miner wie CleanSpark – inzwischen darum bemüht, die Wandelanleihen-Strategie des größten privaten Bitcoin-HODLers der Welt zu kopieren.

Zu diesem Zweck hat Marathon Digital zum Wochenauftakt Wandelanleihen im Wert von 700 Millionen US-Dollar herausgegeben, um hiervon weitere Bitcoin zu kaufen. Bereits in den vergangenen zwei Monaten hat das Unternehmen rund 6.484 Bitcoin mit einem Gesamtwert von 618,3 Millionen US-Dollar gekauft, was einem Durchschnittspreis von 95.352 US-Dollar entspricht.

Enorme Bewertungsaufschläge gegenüber Bitcoin

Zusätzlich hat Marathon Digital im November 26,7 Prozent mehr Bitcoin geschürft als noch im Monat zuvor. Durchschnittlich konnten so pro Tag rund 31 Bitcoin geschürft werden. Insgesamt hält das Unternehmen nun knapp 35.000 Bitcoin im Wert von 3,3 Milliarden US-Dollar (für einen Kurs von 95.000 US-Dollar) je Bitcoin.

An der Börse bewertet ist das Unternehmen jedoch mit 8,8 Milliarden US-Dollar – ein Aufschlag von 167 Prozent. Bei MicroStrategy steht ein Börsenwert von 83,8 Milliarden US-Dollar Bitcoin-Assets im Wert von 38,4 Milliarden US-Dollar gegenüber. Das entspricht einem Aufschlag von 118 Prozent.

Fazit: Wer Bitcoin will, sollte Bitcoin kaufen!

Damit bieten sowohl MicroStrategy als auch Marathon Digital erhebliche Bewertungsnachteile gegenüber einem direkten Kauf von Bitcoin, wenngleich die Aktien aktuell einen Hebel auf dessen Entwicklung bieten. Wer in einen Miner investieren möchte, könnte anstatt auf CleanSpark auf Hut 8 setzen – das Unternehmen hat auch beim Thema KI einen Fuß in der Türe.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

