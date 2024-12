Merck: Q3 besser als erwartet, Aktie gibt nach

Bei Merck (DE0006599905) klingeln wieder die Kassen: Der Darmstädter Technologie- und Pharmakonzern konnte das Ergebnis im dritten Quartal unerwartet deutlich steigern. Merck berichtete am 14.11., dass das beschleunigte Wachstum von allen Unternehmensbereichen getragen wurde: Während der Umsatz um 3,8 Prozent auf 5,3 Mrd. Euro anzog, kletterte der operative Gewinn (EBITDA) um 11,9 Prozent auf 1,6 Mrd. Euro, die EBITDA-Marge legte um fast drei Prozentpunkte auf 30,7 Prozent zu. Merck profitierte zudem von Kostensenkungsmaßnahmen und niedrigeren Forschungs- und Entwicklungsausgaben in der Sparte Pharma, litt jedoch unter negativen Wechselkurseffekten. Auch wenn die Analysten im Schnitt mit einem geringeren Gewinn gerechnet hatten, gab die Aktie nach – Zertifikate-Strategien ermöglichen den defensiven Einstieg in den Substanzwert.

Bonusstrategie mit 20,5 Prozent Puffer (März)