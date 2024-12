Merck: Geeignete (Turbo)-Calls für Kurskorrektur

Nachdem die Merck-Aktie (ISIN: DE0006599905) am 30.8.24 bei 177,00 Euro auf ein Jahreshoch angestiegen war, korrigierte sie bis Ende November auf bis zu 138 Euro, um sich danach wieder auf ihr aktuelles Niveau bei 141,90 Euro zu erholen.

Da Merck ein Qualitätsunternehmen mit einer attraktiven Bewertung sei und für die erste Jahreshälfte 2025 weitere Wachstumsimpulse erwartet werden, bekräftigten die Experten der DZ Bank mit einem von 205 auf 201 Euro gesenkten Kursziel ihre Kaufempfehlung für die Merck-Aktie. Kann die Aktie auf ihrem Weg zu diesen Kurszielen in den nächsten Wochen zumindest wieder auf 150 Euro zulegen, wo sie zuletzt am 14.11.24 gehandelt wurde, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.