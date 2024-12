Tesla in der Kritik: 56-Milliarden-US-Dollar-Paket für Musk abgelehnt!

Ein Gericht in Delaware hat entschieden: Das 2018 vereinbarte Vergütungspaket für Elon Musk in Höhe von 56 Milliarden US-Dollar ist unzulässig. Die Entscheidung fiel trotz einer Aktionärsabstimmung im Juni, die das Paket nachträglich legitimieren sollte. Richterin Kathaleen McCormick argumentierte, Musk habe die Vergütung in einer Weise ausgehandelt, die "tiefgreifend fehlerhaft" sei.

Musk zeigte sich kämpferisch. Auf seiner Plattform X (ehemals Twitter) nannte er die Entscheidung "absolute Korruption". Tesla kündigte an, Berufung einzulegen. Doch Beobachter erwarten, dass der Prozess sich über ein Jahr ziehen könnte.