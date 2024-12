Aktienmärkte: Euphorie, Allzeithochs - und der Schwarze Schwan!

Neue Allzeithochs der Aktienmärkte (Dax heute mit der 20.000er-Marke), extreme Euphorie, nichts scheint die Trump-Rally aufhalten zu können. Aber übergeordnet (kein kurzfristiges Timing-Instrument!) droht ein Schwarzer Schwan, also etwas, was alle auf dem falschen Fuß erwischt! So sehen wir nicht nur extrem hohe Insider-Verkäufe, sondern auch einen extrem hohen SKEW (Absicherungsvedürfnis für negative Extremereignisse steigt deutlich), dazu steigt die Volatilität der Volatilität (VVIX) auf Niveaus, auf die meist eine Korrektur folgte. Das alles bedeutet nicht, dass die Aktienmärkte heute oder morgen nicht weiter steigen - aber es zeigt, dass die Luft immer dünner wird, mit der Folge einer heftigen Korrektur in mnicht allzu ferner Zukunft. Denn es ist eine Frage der Zeit, bis sich die extremen Überkauftheit-Parameter in einem Schwarzen Schwan auflösen!

