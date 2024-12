Novo Nordisk drängt auf frühere Markteinführung von Wegovy in Indien!

Novo Nordisk überlegt, seine Strategie für den Markteintritt von Wegovy in Indien zu ändern. Ursprünglich war eine Einführung im Jahr 2026 geplant. Doch angesichts der wachsenden Konkurrenz durch Eli Lilly, die ihre eigene GLP-1-basierte Therapie Mounjaro bereits 2025 in Indien auf den Markt bringen wollen, drängt das indische Management von Novo auf einen Launch im nächsten Jahr.

In einem internen Meeting in der Konzernzentrale in Dänemark äußerte das indische Team Bedenken, dass ein verzögerter Markteintritt die Marktanteile erheblich schmälern könnte. Die Befürchtung: Indien, mit seiner riesigen Bevölkerung von über 1,4 Milliarden Menschen und einem steigenden Anteil übergewichtiger Personen, könnte ein bedeutender Wachstumsmarkt für GLP-1-Medikamente werden.

Die Antwort aus der Zentrale bleibt bislang unklar, doch Novo bestätigte in einer Stellungnahme lediglich, dass die Markteinführung von Wegovy priorisiert werde, ohne ein genaues Datum zu nennen.

Gewichtsverlust-Medikamente: Der Milliardenmarkt der Zukunft

Die Medikamente Wegovy, Ozempic (ebenfalls von Novo Nordisk) und Mounjaro von Eli Lilly gehören zu den GLP-1-Rezeptoragonisten, die weltweit für Aufsehen sorgen. Sie helfen nicht nur bei der Kontrolle von Blutzucker, sondern auch beim Gewichtsverlust, indem sie das Sättigungsgefühl verlängern.

Analysten prognostizieren, dass der globale Markt für Gewichtsreduktionsmittel in den nächsten zehn Jahren ein Volumen von 150 Milliarden US-Dollar jährlich erreichen könnte. Sowohl Novo als auch Eli Lilly kämpfen derzeit, um die weltweit steigende Nachfrage zu bedienen.

Novo Nordisk-Aktie: Verhaltener Aufwärtstrend trotz stabiler Fundamentaldaten

Die Aktie von Novo Nordisk notiert aktuell bei 105,26 Euro, was einem Tagesplus von 1,6 Prozent entspricht. Trotz der starken Marktposition im Bereich innovativer Gewichtsreduktionsmittel wie Wegovy bleibt die Jahresperformance mit einem Zuwachs von 7,3 Prozent vergleichsweise moderat.

Regulatorische und preisliche Herausforderungen in Indien

Novo erhielt Ende 2022 die Zulassung für den Wirkstoff Semaglutid in Indien, der auch in Wegovy und Ozempic enthalten ist. Der Preis für Wegovy in China liegt bei umgerechnet 193 US-Dollar pro Monat und damit deutlich unter dem Listenpreis in den USA von über 1.300 US-Dollar.

Indien dürfte jedoch ein noch stärker preisgetriebener Markt sein. Generikahersteller wie Cipla und Dr. Reddy’s planen bereits, günstigere Alternativen zu Wegovy anzubieten, sobald die Patente auslaufen. Sun Pharmaceutical, Indiens größter Arzneimittelhersteller, entwickelt zudem eigene GLP-1-basierte Medikamente.

Fettleibigkeit: Ein wachsendes Problem in Indien

Ein staatlicher Bericht aus den Jahren 2019 bis 2021 zeigt, dass 24 Prozent der indischen Frauen und fast 23 Prozent der Männer im Alter von 15 bis 49 Jahren übergewichtig oder fettleibig sind – ein deutlicher Anstieg im Vergleich zu den vorangegangenen Jahren.

Die Nachfrage nach Gewichtsreduktionsmedikamenten wächst rasant. Dr. Rishma Pai, Gynäkologin aus Mumbai, berichtet: "Patienten fragen ständig nach diesen Injektionen." Novo hat in den letzten Jahren intensiv daran gearbeitet, das Bewusstsein für Adipositas-Behandlungen in Indien zu erhöhen.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,80 % und einem Kurs von 105,4EUR auf Tradegate (03. Dezember 2024, 11:55 Uhr) gehandelt.