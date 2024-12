Amazon-Gründer Jeff Bezos setzt auf diese KI-Chip-Hoffnung

"Wir freuen uns über die breite Unterstützung durch Investoren, die an unsere Vision glauben", erklärte Keith Witek, COO von Tenstorrent. Das Unternehmen plant, die Mittel in den Ausbau seiner Open-Source-KI-Software-Stacks, die Einstellung von Entwicklern und die Erweiterung seiner globalen Entwicklungszentren zu investieren.

Bezos Expeditions, die private Investmentgesellschaft des Amazon-Gründers, beteiligte sich an einer Finanzierungsrunde in Höhe von 693 Millionen US-Dollar, bei der auch Samsung Securities, AFW Partners, LG Electronics und Fidelity etwas beisteuerten.

Tenstorrent will Unternehmen erschwinglichere und zugänglichere KI-Lösungen bieten. Dies stellt eine direkte Herausforderung für Nvidia dar, das den Markt mit seiner Technologie dominiert.

Platzhirsch Nvidia

Im dritten Quartal seines Geschäftsjahres erzielte Nvidia einen Umsatz von etwa 35 Milliarden US-Dollar, wobei circa ein Drittel der Einnahmen von nur drei Kunden stammten. Trotz Nvidias Dominanz sehen kleinere Unternehmen Schwierigkeiten beim Ausbau ihrer KI-Kapazitäten. Hohe Kosten und der Fokus von Nvidia auf stromintensive Technologien wie High-Bandwidth Memory (HBM) erschweren es neuen Akteuren, mit dem Giganten mitzuhalten.

Tenstorrent setzt auf Open Source

Jim Keller erklärte, dass sein Unternehmen auf Open-Source- und Mainstream-Technologien setzt, um kostengünstigere und zugänglichere Lösungen anzubieten. "Nvidia wird nie in der Lage sein, die Preise so zu senken, wie HBM in ihren Produkten verbaut ist", so der CEO von Tenstorrent.

Open-Source-Technologie gewinnt im KI-Bereich zunehmend an Bedeutung. Mark Zuckerberg, CEO von Meta, bezeichnete das Open-Source-Sprachmodell Llama 3.2 als "das Linux der KI" und sieht darin die Zukunft der Branche.

Fazit

Mit der Unterstützung von Investoren wie Jeff Bezos und Samsung positioniert sich Tenstorrent als ernstzunehmender Herausforderer im KI-Chip-Markt. Durch den Fokus auf Open-Source-Technologien und kostengünstige Lösungen könnte das Unternehmen neue Maßstäbe setzen und die Branche aufmischen.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion

