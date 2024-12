DAX 20.000 – was nun?

Es ist ein historischer Tag an der Deutschen Börse, denn erstmals hat der DAX die Marke von 20.000 Punkten übertroffen. Während die 20.000er Marke aber eher symbolischer Natur ist, könnte der DAX aus technischer Sicht in diesem Jahr noch bis auf rund 20.400 Punkte steigen.

Wir stellen den Marktkommentar von Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei Robomarkets, vor.

Den nächsten Impuls dafür könnten die Arbeitsmarktdaten aus den USA am Freitag liefern. Diese dürften auch die Weichen für die Sitzung der US-Notenbank am 18. Dezember stellen. Derzeit preist der Markt eine 70-prozentige Wahrscheinlichkeit für eine weitere Zinssenkung um 25 Basispunkte ein. Diese Hoffnung könnte allerdings auch mit einem etwas schwächeren Bericht enttäuscht werden. Denn die Fed hat im derzeitigen, konjunkturellen Umfeld absolut keinen Handlungsbedarf, das Jahr könnte also ohne ein weiteres Zinsgeschenk zu Ende gehen.

Kostenfrei anmelden: RoboMarkets-Börsenshow feat. Feingold Research zum aktuellen Marktumfeld mit Markttechnik, Hotstocks der Woche und Mehr…

Während die Aktien von Tesla immer weiter steigen und das potenzielle Paket von Firmengründer Elon Musk jetzt bereits 100 Milliarden Dollar wert ist, allein die amerikanische Justiz gönnt es ihm nicht. Die zuständige Richterin hat den im Frühjahr erneuerten Verteilungsplan zum zweiten Mal abgelehnt. Es bleibt eine Hängepartie, die der Multi-Milliardär dennoch ganz entspannt verfolgen kann, der finanzielle Ruin droht ihm wohl eher nicht. Und die Aktionäre weiß er sowieso auf seiner Seite. Ganz davon zu schweigen, welche Sichtweise sein neuer Freund im Weißen Haus ab Januar auf diese Angelegenheit haben wird und durch ein wenig Einfluss auf die Justiz in die für ihn richtige Richtung bewegen könnte.