Scherzer & Co. AG: Aktueller NAV-Wert zum 30.11.2024 enthüllt! Die Scherzer & Co. AG navigiert geschickt durch die Finanzwelt: Mit einem NAV von 2,96 Euro je Aktie und strategischen Investitionen in Unternehmen wie Weleda und K+S zeigt sie ihr Gespür für Chancen und Risiken.