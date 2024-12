Hochtief - Aktie im Rampenlicht - 03.12.2024

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von Hochtief einen Gewinn von +4,70 % verbuchen.

Mit einer Performance von +6,06 % konnte die Hochtief Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen.

Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,44 % geändert.

Der deutsche Aktienindex Dax hat am Dienstag erstmals die Marke von 20.000 Punkten überwunden. Die vor zwei Wochen begonnene Rally führte das Börsenbarometer am Vormittag in der Spitze bis auf 20.038 Zähler. Gegen Mittag konnte der Index dieses …

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Worauf es jetzt für den DAX ankommt, erläutert Thomas Bergmann in dieser Sendung. Der DAX-Experte zeigt, welche Hürden und Unterstützungen von Bedeutung sind. Sehen Sie den DAX-Check von Montag bis Freitag live um 09:00 Uhr auf YouTube.