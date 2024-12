Jetzt SANHA-Anleihe 2024/2029 zeichnen – Frist endet am 6. Dezember! Die SANHA GmbH & Co. KG bietet eine neue Anleihe mit attraktiven Konditionen an. Bereits über 60 % sind durch Umtausch gesichert. Anleger können bis zum 6. Dezember 2024 investieren.