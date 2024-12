Nvidia, Tesla & Co: Mag-7-Aktien bei Korrekturen kaufen, sagt ein Prof

"Als Value-Investor habe ich noch nie so lukrative Geldmaschinen gesehen wie diese Unternehmen", sagte Aswath Damodaran, Finanzprofessor an der Stern School of Business der New York University, in einem Interview mit Bloomberg. "Und ich sehe keine Verlangsamung der Geldmaschinen".

Damodaran erwartet Korrekturen bei den so genannten "Magnificent-Seven"-Aktien Nvidia, Tesla, Meta, Amazon, Apple, Microsoft und Alphabet. "Ich würde vorschlagen, dass Sie, wenn das passiert, einen Weg finden, mindestens ein, vielleicht zwei oder drei dieser Unternehmen hinzuzufügen, weil sie so sehr Teil dessen sind, was die Wirtschaft und den Markt antreibt", sagte er.

Was Nvidia anbelangt, so sagte Damodaran, dass dieses Unternehmen sich dadurch auszeichne, dass es als einziges in der Lage war, mit KI Geld zu verdienen – durch die Entwicklung von Architekturen oder ähnliches. Im Preis des Unternehmens seien Erwartungen enthalten, dass der KI-Markt 3 bis 4 Billionen US-Dollar wert ist – die implizite Schätzung, die man brauche, um den Preis von Nvidia zu rechtfertigen, so Damodaran abschließend.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion