Während Altcoins straucheln, steigt XRP zum Champion auf!

XRP erlebt eine noch nie dagewesene Kursentwicklung, die Anleger weltweit in Aufruhr versetzt. Mit einem Anstieg von 430 Prozent in den letzten 30 Tagen und einem Kursniveau von 2,50 US-Dollar – dem höchsten seit 2018 – hat sich die Kryptowährung erneut in den Fokus gerückt. Im Zuge dieses massiven Aufschwungs hat auch die Aktivität großer Wallets, sogenannter "Whales", neue Rekorde erreicht.

Whales bewegen die Märkte