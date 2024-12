Dividendenaktie AT&T: Jetzt besser als die Deutsche Telekom?

Im Unterschied dazu präsentierte sich das Papier des US-Telekommunikationsgiganten AT&T , aufgrund ihrer überdurchschnittlich hohen Dividendenrendite eine unter ausschüttungsorientierten Anlegern äußerst beliebten Aktie, schwach. Zwar konnte AT&T in diesem Jahr mit einem Plus von 35 Prozent den Gesamtmarkt ebenfalls übertreffen, gegenüber dem Stand vor 3 Jahren notiert die Aktie jedoch nahezu unverändert.

Die Erfolgsbilanz der Aktie der Deutschen Telekom ist beeindruckend. Allein in diesem Jahr haben die Anteile fast 40 Prozent an Wert gewonnen. Gegenüber dem Stand vor 3 Jahren ist der T-Aktie – wird die Dividende mitberücksichtigt – sogar eine Verdopplung ihres Wertes gelungen. Damit konnte der Gesamtmarkt deutlich outperformt werden.

Zweistelliges Umsatz- und Cashflow-Wachstum geplant

Angesichts der Tatsache, dass die Aktie der Deutschen Telekom technisch zunehmend überkauft ist und mit dem Finanzvorstand erst vor wenigen Tagen ein hochrangiger Insider Aktien in Millionenhöhe verkauft hat, sollten auch Anleger beginnen, ihre Position überdenken – und den Anteilen von AT&T eine Chance geben, denn das Unternehmen hat am Dienstag ambitionierte Zukunftspläne vorgestellt. Die lassen die aktuelle Bewertung äußerst günstig erscheinen.

Bis 2027 rechnet der Telekommunikationskonzern mit einer zweistelligen Wachstumsrate des bereinigten Gewinns, während der freie Cashflow auf 18 Milliarden US-Dollar steigen soll. Für das Wachstum sollen vor allem mit dem Mobilfunkstandard 5G erzielte Erlöse sorgen, auch das Glasfasergeschäft soll überproportional zum Gewinnwachstum beitragen.

40 Milliarden US-Dollar für die Aktionäre

Wie das Unternehmen am Dienstag auf einer Investorenkonferenz bekannt gab, sollen in den kommenden drei Jahren mehr als 40 Milliarden US-Dollar an die Aktionäre des Unternehmens ausgeschüttet werden. Hierfür will AT&T auf eine Kombination auf Dividenden und Aktienrückkäufe setzen, für die jeweils 20 Milliarden US-Dollar aufgewendet werden sollen.

Um seine Ambitionen diesbezüglich zu unterstreichen, wurde vom Verwaltungsrat ein Rückkaufprogramm mit einem Volumen von 10 Milliarden US-Dollar beschlossen, das bis Ende 2026 abgeschlossen sein soll. Ein weiteres ist demnach 2027 mit einer Laufzeit von zwei Jahren zu erwarten.

Dividende soll konstant bleiben, prognostizierter Gewinn deckt Ausschüttung

Seine Dividende will das Unternehmen nicht erhöhen, die soll zunächst bei 1,11 US-Dollar pro Aktie im Jahr fixiert werden. Das entspricht auf Basis des Schlusskurses vom Montag einer Dividendenrendite von 4,9 Prozent.

Mit Blick auf den für 2025 in Aussicht gestellten, bereinigten Gewinn in Höhe von 1,97 bis 2,07 US-Dollar je Aktie (exklusive der Erträge aus dem Streamingdienst DirecTV), dürfte die Ausschüttung damit gut gedeckt sein – in den vergangenen Jahren kamen immer wieder Bedenken an der Nachhaltig der Dividende auf. Um eine Kürzung konnte sich das Unternehmen jedoch mit dem Spin-off von Warner Bros. Discovery zumindest auf dem Papier trennen.

AT&T am Dienstag stark gefragt

Die mittelfristigen Ziele des Unternehmens sowie der Kapitalverwendungsplan kamen am Dienstag bei den Anlegern gut an. Die griffen schon in der Vorbörse zu und bescherten der Aktie so bereits zur Eröffnung ein Plus von etwa 5 Prozent.

Damit konnte die vor wenigen Tagen eingeleitete Konsolidierung bereits wieder abgeschlossen werden und die Aktie an ihre in diesem Jahr bereits starken Gewinne anknüpfen. Technische Ermüdungserscheinungen sind hier noch keine in Sicht.

Der Relative-Stärke-Wert liegt auf Tagesbasis bei 52 Punkten, auf Monatsbasis bei 64 Zählern. Als überkauft gilt eine Aktie erst ab Werten zwischen 70 und 80. Zum Vergleich: Die Anteile der Deutschen Telekom verzeichnen aktuell RSI-Werte von 78 auf Tages- sowie von 86 auf Wochenbasis.

Fazit: AT&T statt T-Aktie? Das könnte sich jetzt lohnen!

AT&T hat auf einer Investorenkonferenz am Dienstag seine mittelfristigen Finanzziele vorgestellt. Die sind bei Anlegern gut angekommen, vor allem der Kapitalverwendungsplan für die kommenden Jahre dürfte ebenso wie das Bekenntnis zur Dividende des Unternehmens überzeugt haben.

Da die Aktie sowohl fundamental als auch technisch deutlich mehr Luft nach oben bietet als das die Anteile der Deutschen Telekom, die klar überkauft sind, könnte sich ein Wechsel für Anleger lohnen.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion