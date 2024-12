EZB, Fed, BoE und BoJ: DZ Bank warnt vor finanziellem Tsunami

Der Wahlsieg Donald Trumps bringt kurzfristig Wachstum und Inflation. Steuererleichterungen dürften seine erste Priorität sein, während angekündigte Zölle auf Länder wie Mexiko, Kanada und China wohl die Inflation anheizen werden.

"Zölle sind keine Frage des Ob, sondern des Wann", betont Marten. Gleichzeitig könnten das hohe Haushaltsdefizit, das bereits 7 Prozent des BIP erreicht hat, und die geldpolitische Unabhängigkeit der Fed die Märkte erheblich verunsichern. Trumps Absicht, Fed-Chef Jerome Powell nach Ablauf seiner Amtszeit 2026 zu ersetzen, könnte den Eindruck einer politisierten Geldpolitik erwecken und sowohl Renditen als auch den US-Dollar belasten.

Globale Auswirkungen: Handelspolitik sorgt für Divergenzen

Während die sogenannte America-First-Politik der USA das Wachstum dort stütze, könnten die Eurozone und China besonders unter Trumps Handelspolitik leiden. Gegenzölle sind wahrscheinlich, doch in Europa wird ein signifikanter Inflationsanstieg nicht erwartet. "Das schwache Wachstum in der Eurozone begrenzt die Auswirkungen", sagt Marten.

SMARTBROKER+ verlost einen ganzen Bitcoin! Einfach ein kostenloses Wallet eröffnen, Kryptos nach Wahl traden und automatisch an der Verlosung teilnehmen. Die Aktion läuft noch bis zum 26. Dezember 2024. Einfach ein kostenloses Wallet eröffnen, Kryptos nach Wahl traden und automatisch an der Verlosung teilnehmen. Die Aktion läuft noch bis zum 26. Dezember 2024. Jetzt mitmachen und mit etwas Glück ein Vermögen gewinnen!

Diese Entwicklungen dürften eine wachsende Kluft zwischen den USA und anderen Regionen schaffen, sowohl in Bezug auf Wachstum als auch auf Inflation. "Je härter die Handelspolitik, desto größer die Differenzen", fügt sie hinzu.

Zentralbanken: Drei Gruppen prägen den Kurs

Die Analystin teilt die Zentralbanken für 2025 in drei Kategorien ein:

Vorreiter: EZB und Fed haben ihre Zinssenkungen bereits begonnen. Die Fed könnte ihren Zyklus bis zum Frühjahr 2025 beenden, während die EZB ihn bis Ende des Jahres fortsetzen dürfte. Die Bank of England, die Riksbank und die SNB gehören ebenfalls zu dieser Gruppe, stehen aber vor spezifischen Herausforderungen wie hartnäckiger Inflation oder begrenztem Spielraum.

Nachzügler: Zentralbanken wie die Reserve Bank of Australia und die Norges Bank könnten 2025 erstmals ihre Leitzinsen senken. Auch in Schwellenländern wie Polen und der Türkei dürften Zinssenkungen anstehen, obwohl die Türkei angesichts ihrer hohen Inflation ein besonderes Risiko darstellt.

Ausnahmen: Die Bank of Japan (BoJ) und die Banco Central do Brasil (BCB) befinden sich im Zinserhöhungszyklus. Während die BoJ moderate Schritte plant, hat die BCB bereits angehoben und könnte in der zweiten Jahreshälfte 2025 Lockerungen einleiten.

Geopolitische Unsicherheiten dominieren

Die Geldpolitik bleibe 2025 von Unsicherheiten geprägt. "Geopolitische Krisen könnten die Nachfrage nach sicheren Häfen und damit die Zinspolitik beeinflussen", warnt Marten.

Fazit

Das Jahr 2025 werde von Divergenzen in der Geldpolitik und geopolitischen Unsicherheiten geprägt sein. Während die USA Wachstum und Inflation durch ihre Handelspolitik anheizen, bleiben die Aussichten für andere Regionen verhaltener. Anleger sollten sich auf Schwankungen einstellen, da wirtschaftliche und politische Entwicklungen die Zinsprognosen fortlaufend beeinflussen werden. "Die Geldpolitik bleibt spannend und verlangt Fingerspitzengefühl", fasst Marten zusammen.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion