Snowflake profitiert vom KI-Boom

Die Aktienkurse von Snowflake (US8334451098) zogen am 21.11. nachbörslich gut 20 Prozent an, nachdem der Cloud- und Software-as-a-Service-Anbieter seine Umsatzziele für das Geschäftsjahr 2024/25 angehoben hatte. Der US-Konzern mit einem Börsenwert von nahezu 58 Mrd. US-Dollar rechnet nun mit 3,43 Mrd. US-Dollar an Umsatzerlösen (zuvor 3,36 Mrd. US-Dollar), auch die Schätzungen für das laufende Quartal übertragen mit 906-911 Mio. US-Dollar die Erwartungen der Analysten. Die Snowflake Data Cloud hilft Unternehmen dabei, die Grenzen traditioneller Datensilos zu überwinden und Daten-Ökosysteme zur Speicherung, Verwaltung und Analyse skalierbar und flexibel zu verbinden. Der US-Konzern gab zudem eine Kooperation mit dem KI-Entwickler Anthropic bekannt.

Discount-Strategie mit 14 Prozent Puffer (März)



Das Discount-Zertifikat von Morgan Stanley (ISIN DE000MG1CK18) bietet beim Preis von 144,50 Euro einen Puffer von 14 Prozent. Aus dem Höchstbetrag (Cap) von 165 US-Dollar ergibt sich bei gleichbleibenden Wechselkursen eine Renditechance von ca. 12,80 Euro oder 32,6 Prozent p.a., sofern der Schlusskurs am 21.3.25 zumindest auf Höhe des Caps liegt. Barausgleich allen Szenarien.