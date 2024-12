BlackRock erweitert Präsenz im Private-Credit-Sektor!

BlackRock, der weltweit größte Vermögensverwalter, hat am Dienstag angekündigt, HPS Investment Partners für 12 Milliarden US-Dollar in Aktien zu übernehmen. Mit diesem Schritt will BlackRock seine Position im boomenden Private-Credit-Markt stärken und sein Angebot an alternativen Anlagen erweitern.

"Wir haben stets danach gestrebt, uns den Bedürfnissen unserer Kunden voraus zu positionieren. Gemeinsam mit der Skalierung, den Fähigkeiten und der Expertise des HPS-Teams wird BlackRock Lösungen anbieten, die öffentliche und private Märkte nahtlos verbinden", erklärte CEO Larry Fink in einer Stellungnahme.