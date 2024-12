Meilenstein! Lake Victoria Gold - 7.000 Unzen Gold finanzieren Bau der Imwelo-Mine! Lake Victoria Gold Ltd. (TSX-V: LVG; FRA: E1K) beabsichtigt, die erforderlichen Investitionsausgaben von rund 12 Mio. USD für die Inbetriebnahme der Imwelo-Mine in Tansania vollständig durch die Lieferung von 7.000 Unzen physischem Gold aus der künftigen Goldproduktion zu finanzieren. Wie das Unternehmen heute mitteilt, wurde bereits am 30. November 2024 ein unverbindliches Term Sheet mit Monetary Metals & Co. für eine so genannte Prepaid-Forward-Vereinbarung (die „PPF“) unterzeichnet.