Hippe Mode-Marke Moncler – Ist die Aktie genauso cool?

Die Luxusmarke verzeichnete in den ersten neun Monaten 2024 einen Umsatz von 1,57 Milliarden Euro, ein Wachstum von 5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr und 8 Prozent. Besonders positiv hervorzuheben ist das Wachstum in Asien, das trotz der schwierigen wirtschaftlichen Bedingungen um 6 Prozent zulegte und bei konstanten Wechselkursen sogar 11 Prozent erreichte.

Während Asien insgesamt Wachstum zeigte, zeichnet sich im dritten Quartal eine Verschlechterung ab. Laut letzem Quartalsbericht sank der Umsatz aus der Region währungsbereinigt um 2 Prozent. Dies wird auf eine negative Verbraucherstimmung und Sorgen um die zukünftige Wirtschaftslage zurückgeführt, insbesondere in China. Obwohl das Land nicht explizit erwähnt wird, liegt nahe, dass dort die größten Herausforderungen bestehen.

Die Ergebnisse des dritten Quartals wurden von Anlegern negativ aufgenommen, was nach Ansicht von Beobachtern überzogen ist. Trotz des verlangsamten Wachstums bleibt Moncler robust: Die Umsätze steigen weiterhin, und insbesondere der Direktverkauf (DTC) zeigt starke Widerstandsfähigkeit. Die Marke Stone Island performt sogar besonders gut, mit zweistelligem Wachstum im DTC-Bereich, was sie weniger anfällig für makroökonomische Schwankungen macht.

Tipp aus der Redaktion SMARTBROKER+ verlost einen ganzen Bitcoin! Einfach kostenlose Wallet eröffnen, Kryptos nach Wahl traden und automatisch an der Verlosung teilnehmen. Die Aktion läuft vom 01.12.24 bis zum 26.12.2024. Jetzt mitmachen und mit etwas Glück ein Vermögen gewinnen! SMARTBROKER+ verlost einen ganzen Bitcoin! Einfach kostenlose Wallet eröffnen, Kryptos nach Wahl traden und automatisch an der Verlosung teilnehmen. Die Aktion läuft vom 01.12.24 bis zum 26.12.2024. Jetzt mitmachen und mit etwas Glück ein Vermögen gewinnen! Mehr erfahren

Moncler ist trotz der Herausforderungen besser positioniert als viele Konkurrenten. Das Unternehmen weist überdurchschnittliche Rentabilität auf und bleibt widerstandsfähig gegenüber Marktschwächen. Anleger sollten die Aktie differenziert betrachten, da sie aktuell fast 30 Prozent unter ihrem Allzeithoch notiert.

Fazit

Während sich Moncler in einem schwierigen Umfeld behaupten muss, zeigt das Unternehmen klare Stärken, insbesondere im DTC-Geschäft und bei der Marke Stone Island. Das langsame, aber stetige Wachstum unterstreicht die solide Verfassung des Unternehmens. Mit einem KGV von knapp 20 ist die Aktie nicht überbewertet und hat noch Potential nach oben. Auch wenn es in diesem Jahr für die Anteilsscheine nicht gut lief, so scheint sich der Kurs konsolidiert zu haben. Die Geschäftszahlen sind mehr als solide und machen Appetit auf mehr. Der Aufbau einer Position könnte sich lohnen!

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

Die Moncler Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,49 % und einem Kurs von 47,67EUR auf Tradegate (04. Dezember 2024, 16:52 Uhr) gehandelt.