Apple in der Jahresendrallye

Im Zeitraum zwischen Anfang Juni und der letzten Woche hat sich die Aktie von Apple nach einer vorausgegangenen und äußerst steilen Kursrallye auf 237,23 US-Dollar in einer Seitwärtsphase festgefahren. Die Ausschläge wurden zunehmend kleiner, was auf eine bullische Konsolidierung hingedeutet hat. In dieser Woche gelang es schließlich die Barriere aus der Kursspitze aus Mitte Juli zu knacken und damit ein Folgekaufsignal zu etablieren.

Der erfolgreiche Ausbruch über 237,23 US-Dollar hat in der Apple-Aktie nun Kurspotenzial an 258,12 und darüber sogar 266,23 US-Dollar aktiviert und bietet sich ab sofort für ein Long-Investment an. Etwaige Rücksetzer sollten im Idealfall um 236,10 US-Dollar enden. Ein Rückfall unter den 50-Tage-Durchschnitt bei 228,93 US-Dollar könnte jedoch bärische Marktteilnehmer aktivieren und das Papier zurück auf 219,26 US-Dollar drücken. Spätestens am EMA 200 bei 212,43 US-Dollar sollte wieder eine Stabilisierung einsetzen, zumal dieser Durchschnitt in der jüngeren Vergangenheit als zuverlässiger Anker diente.

Apple Inc. (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:

Fazit: Trotz des exorbitanten Kursniveaus der Apple-Aktie und der damit einhergehenden Bewertung könnte sich ein Long-Investment noch überdurchschnittlich auszahlen, wenn Apple auf 266,23 US-Dollar weiter zulegt und beispielshalber das Open End Turbo Long Zertifikat WKN MJ5312 zum Einsatz kommt. Die mögliche Renditechance bei vollständiger Umsetzung der Handelsidee beträgt 140 Prozent, Ziel des Scheins wurde rechnerisch bei 4,03 Euro ermittelt. Eine offensive Verlustbegrenzung sollte vorläufig aber den Bereich von 234,00 US-Dollar gemessen am Basiswert nicht überschreiten, im Schein würde dies einen Stopp-Kurs von orientierungshalber 0,98 Euro erfordern. Der Anlagehorizont sollte sich jedoch auf gut einige Wochen bis sogar Monate beziehen.