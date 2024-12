Deutsche Indizes im Aufwind: DAX & Co. steigen, US-Märkte schwächeln

Entwicklung der Indizes

Am heutigen Handelstag zeigen die deutschen Indizes eine positive Entwicklung, während die US-amerikanischen Indizes leichte Verluste verzeichnen. Der DAX legt um 0,37% zu und steht aktuell bei 19.994,53 Punkten. Der MDAX folgt diesem positiven Trend mit einem Anstieg von 0,34% und erreicht 26.423,83 Punkte. Auch der SDAX zeigt sich im Plus mit einem Zuwachs von 0,22% und notiert bei 13.515,68 Punkten. Der TecDAX verzeichnet ebenfalls einen leichten Anstieg von 0,11% und steht bei 3.459,45 Punkten. Im Gegensatz dazu zeigen die US-amerikanischen Indizes eine leicht negative Tendenz. Der Dow Jones verliert 0,45% und fällt auf 44.585,19 Punkte. Der S&P 500 verzeichnet einen geringeren Rückgang von 0,14% und notiert bei 6.037,29 Punkten. Insgesamt präsentieren sich die deutschen Märkte heute stabil und im Aufwärtstrend, während die US-Märkte mit leichten Verlusten zu kämpfen haben.Heidelberg Materials führt die DAX-Topwerte mit einem Anstieg von 3.33% an, gefolgt von der Deutschen Bank mit 2.53% und Zalando, das um 2.36% zulegte.Im Gegensatz dazu verzeichnete Symrise einen Rückgang von 2.01%, während die Mercedes-Benz Group um 2.16% fiel.Sartorius Vz. war mit einem Minus von 2.56% der größte Verlierer im DAX.Im MDAX sticht Hochtief mit einem beeindruckenden Plus von 7.46% hervor, gefolgt von Hugo Boss mit 6.17% und HelloFresh, das um 4.36% zulegte.Auf der Verliererseite steht Carl Zeiss Meditec mit einem Rückgang von 2.37%, während Nordex um 3.13% fiel. Delivery Hero war mit einem Minus von 5.97% der größte Verlierer im MDAX.Im SDAX führt CompuGroup Medical mit einem Anstieg von 7.55%, dicht gefolgt von Alzchem Group mit 7.51% und SAF-HOLLAND, das um 4.88% zulegte.STRATEC verzeichnete einen Rückgang von 4.93%, während Schaeffler um 5.08% fiel. SMA Solar Technology war mit einem Minus von 5.58% der größte Verlierer im SDAX.Im TecDAX ist CompuGroup Medical ebenfalls mit 7.55% an der Spitze, gefolgt von Infineon Technologies mit 1.75% und Elmos Semiconductor, das um 1.70% zulegte.Nordex fiel um 3.13%, während Evotec um 3.14% sank. SMA Solar Technology war mit einem Minus von 5.58% auch im TecDAX der größte Verlierer.Im Dow Jones führt Merck & Co mit einem Anstieg von 1.69%, gefolgt von NVIDIA mit 0.93% und Apple , das um 0.66% zulegte.Caterpillar verzeichnete einen Rückgang von 1.15%, während Procter & Gamble um 1.35% fiel. Honeywell International war mit einem Minus von 2.18% der größte Verlierer im Dow Jones.Im S&P 500 sticht Micron Technology mit einem Anstieg von 4.19% hervor, gefolgt von AT&T mit 3.96% und Molina Healthcare, das um 3.58% zulegte.Aflac fiel um 3.62%, während Microchip Technology um 3.71% sank. Seagate Technology Holdings war mit einem Minus von 4.13% der größte Verlierer im S&P 500.