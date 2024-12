Kupferpreis ist bereit für das Comeback. Kaufchancen bei Produzentenaktien?

Der US-Dollar korrigiert. Der wichtige US-Dollar-Index kam von knapp 108 Punkten auf 106 Punkte zurück. Die 106 Punkte stellen eine wichtige Unterstützung dar. Sollte es für den Index auch noch darunter gehen, könnte sich die Korrektur ausweiten. Ein schwächerer US-Dollar würde wiederum Gold, Silber, Kupfer & Co. stimulieren. Im Hinblick auf die Leitzinsentscheidung der Fed am 18. Dezember ist die Nervosität groß. Die aktuellen US-Daten finden daher eine besondere Beachtung.

Chinesische Konjunkturdaten überraschen positiv

Die (temporäre) Nachfrageschwäche Chinas war maßgeblich für die Preiskorrektur bei Kupfer verantwortlich. Insofern hat man den überraschend stark ausgefallenen Caixin Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe im November besonders wohlwollend am Kupfermarkt zur Kenntnis genommen. Bekanntlich macht aber eine Schwalbe noch keinen Sommer, sodass man die Daten noch nicht überbewerten sollte.

Fazit – Kupferpreis dreht nach oben ab

Der Kupferpreis konnte den zentralen Unterstützungsbereich 4,0 US-Dollar / 3,9 US-Dollar je lb erfolgreich verteidigen. In den letzten Handelstagen drehte Kupfer nach oben ab. Damit trägt es unter anderem den Entwicklungen am Devisenmarkt Rechnung. Zudem dürfte der derzeit zu beobachtende Anstieg eine Reaktion auf die überverkaufte Lage sein. Die untere Trendwende ist jedoch noch nicht in trockenen Tüchern. Ein weiterer wichtiger Schritt in Richtung Trendwende wäre die Rückkehr des Kupferpreises über die Preiszone um 4,3 US-Dollar. Sollte es hingegen doch noch unter die 3,9 US-Dollar gehen, sind weitere Abgaben in Richtung 3,6 US-Dollar und 3,3 US-Dollar nicht auszuschließen.

Kaufchance bei Produzentenaktien? Southern Copper im Fokus

Southern Copper steht stellvertretend für einen Großteil der Kupferaktien.

Die Chancen auf eine Trendwende sind da. Southern Copper bastelt unverdrossen an einem tragfähigen Boden. Ein möglicher Boden kristallisiert sich seit Wochen im Bereich von 100 US-Dollar / 98 US-Dollar heraus. Ob es sich dabei um den endgültigen Korrekturboden handelt, bleibt noch abzuwarten. Southern Copper muss über die Widerstände bei 107,5 US-Dollar und 110 US-Dollar, um die Trendwende zu forcieren. Einen deutlichen Rücksetzer unter die 98 US-Dollar gilt es hingegen, unter allen Umständen zu verhindern.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

