Die Ausrufung des Kriegszustands in Südkorea (wohl eher ein "Putsch von oben") ist die Nachricht des Tages - mit Auswirkungen auf die Märkte: Bitcoin fiel zunächst, weil die Südkoreaner extreme Volumina bei Bitcoin handeln (auf Krypto-Plattformen ging es zwischenzeitlich 30% nach unten für Bitcoin!), stieg dann aber wieder an als eine Art sicherer Hafen-Trade der jungen Generation dort. Der Dax heute wieder mit einem neuen Allzeithoch und erstmals in seiner Geschichte über der Marke von 20.000 Punkten. Dabei sind die Gewinne der Dax-Unternehmen insgesamt rückläufig gewesen im letzten Quartal - der Anstieg des deutschen Leitindex ist also nur eine Folge des Anstiegs der Bewertungen. Mit anderen Worten: der Dax wird immer teurer!

Das Video "Bitcoin profitiert von "Putsch" in Südkorea - und Dax immer teurer!" sehen Sie hier..

Marktgeflüster Teil 2 hier:

https://www.youtube.com/watch?v=WSk03AOxmjU