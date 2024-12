Visa im bullischen Gewand

Insgesamt lässt sich das Kursgeschehen bei Visa seit dem Kurssprung aus Anfang November in einer Konsolidierung festhalten, diese ist jedoch anstatt zur Unterseite, in diesem Fall zur Oberseite ausgerichtet. Diese bullische Attitüde lässt dem Papier Raum für einen weiteren Kursanstieg, diesmal könnte das Niveau um 328,28 US-Dollar attackiert werden und würde sich für ein fortlaufendes Long-Investment anbieten. Dennoch sollte eine gewisse Vorsicht an den Tag gelegt werden, da es zu kurzen und einschneidenden Korrekturen auf derart hohen Niveaus kommen kann. Eine längere Konsolidierung mit einem Ziel um 294,78 US-Dollar wird der Visa-Aktie erst unter einem Niveau von 308,50 US-Dollar zugetraut und würde sich im Anschluss für ein neuerliches Long-Investment anbieten.

Trading-Strategie: