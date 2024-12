Kampf um Erhalt von 20.000 Punkten

Nicht nur der DAX konnte zuletzt wieder einen Rekord nach den anderen feiern, beispielsweise hat der Dow Jones Industrial Average Index in der Vorwoche ebenfalls einen historischen Rekordstand von 45.056 Punkten erreicht und ist an dieser Marke zur Unterseite abgeprallt. Noch können die Indizes das hohe Niveau halten, dennoch mehren sich langsam die Anzeichen auf eine mögliche Konsolidierung, dies trifft auch auf das heimische Leitbarometer zu. Kurzzeitige Rücksetzer zurück auf 19.800 und darunter 19.674 Punkte kämen im Rahmen einer gesunden Konsolidierung nach der steilen Kursrallye seit Mitte November jetzt nicht unerwartet, spätestens um 19.560 Punkten sollte der DAX wieder eine Stabilisierung erfahren. Erste Anzeichen für eine Abwärtsvariante würden sich bei einem Punktestand von unter 19.884 Punkten ergeben. Gelingt es dagegen das Rekordhoch bei 20.038 Zählern mindestens auf Tagesschlusskursbasis zu überwinden, könnte der DAX noch 20.221 Punkte und somit das nächsthöhere Projektionsziel attackieren. Auf Sicht der nächsten Stunden dürfte die Luft für den DAX aber etwas dünn werden, zumal auch viele Indikatoren und Oszillatoren am Anschlag angelangt sind.

Aktuelle Lage